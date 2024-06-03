Зґвалтував неповнолітню: військовослужбовець зс рф підозрюється у насильстві на території Херсонщини
Київ • УНН
Військовослужбовцю зс рф повідомлено про підозру у зґвалтуванні неповнолітньої дівчини на території Херсонської області.
Повідомлено підозру російському військовому, - за даними слідства, фігурант, погрожуючи зброєю, затримав неповнолітню дівчину в одному з населених пунктів Херсонщини, відвіз у домоволодіння та зґвалтував. Про це передає УНН із посиланням на пресслужбу Офісу Генерального прокурора.
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Повідомлено про підозру військовослужбовцю зс рф, який зґвалтував неповнолітню дівчину на Херсонщині
За даними слідства, військовослужбовець армії росії, за попередньою змовою з іншим військовим рф, погрожуючи зброєю, затримав неповнолітню дівчину. Її відвезли до одного з домоволодінь на території міста, де згодом зґвалтували. Головне слідче управління Національної поліції України, триває.
За процесуального керівництва Офісу Генпрокурора ідентифіковано і повідомлено про підозру військовослужбовцю 126-ї окремої бригади берегової оборони рф у порушенні законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України).
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