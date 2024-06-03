Изнасиловал несовершеннолетнюю: военнослужащий ВС рф подозревается в насилии на территории Херсонщины

Сообщено подозрение российскому военному, - по данным следствия, фигурант, угрожая оружием, задержал несовершеннолетнюю девушку в одном из населенных пунктов Херсонщины, отвез в домовладение и изнасиловал. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс службу офиса Генерального прокурора.

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Сообщено о подозрении военнослужащему ВС рф, который изнасиловал несовершеннолетнюю девушку на Херсонщине - информирует ведомство.

По данным следствия, военнослужащий армии России, по предварительному сговору с другим военным рф, угрожая оружием, задержал несовершеннолетнюю девушку. Ее отвезли в один из домовладений на территории города, где впоследствии изнасиловали. Главное следственное управление Национальной полиции Украины, продолжается.

При процессуальном руководстве офиса Генпрокурора идентифицировано и сообщено о подозрении военнослужащему 126-й отдельной бригады береговой обороны рф в нарушении законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины). – говорится в сообщении.

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