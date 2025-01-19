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На Херсонщині чоловік підірвався на вибухонебезпечному предметі

На Херсонщині чоловік підірвався на вибухонебезпечному предметі

Київ • УНН

 • 50373 перегляди

59-річний чоловік отримав важкі травми після підриву на вибухонебезпечному предметі в Антонівці. За добу окупанти обстріляли понад 30 населених пунктів Херсонщини, є загиблі та поранені.

На Херсонщині 59-річний чоловік серйозно постраждав після того, як наступив на невідомий вибухонебезпечний предмет. Про це повідомляє Начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко, передає УНН.

Деталі

Даний інцидент призвів до тяжких травм: травматичної ампутації лівої стопи та мінно-вибухової рани. Постраждалого з Антонівки доставили до лікарні, де медики надають йому невідкладну допомогу.

За словами голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна за останню добупід ворожим вогнем опинилося понад 30 населених пунктів, включаючи місто Херсон. Ворожі військові завдали ударів по житлових кварталах, соціальній інфраструктурі та господарських спорудах.

Серед постраждалих населених пунктів є Антонівка, Микільське, Придніпровське, Комишани, Білозерка, Янтарне, Кізомис, Розлив, Томина Балка, Станіслав, Широка Балка, Олександрівка, Софіївка, Іванівка, Новотягинка, Понятівка, Берислав, Зміївка, Шляхове, Монастирське, Новорайськ, Червоний Маяк, Ольгівка, Новоолександрівка, Львове, Миколаївка, Осокорівка, Тягинка, Бургунка, Веселе.

Руйнівні обстріли призвели до значних матеріальних втрат: пошкоджено 17 приватних будинків, господарську споруду та кілька приватних автомобілів. Унаслідок атак загинули 3 мирних жителів, ще 6 осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Гвалтував та залякував двох дівчат на Херсонщині: окупант отримав 12 років позбавлення волі17.01.25, 17:53 • 105188 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

СуспільствоВійна
khersonХерсон

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