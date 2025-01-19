На Херсонщині чоловік підірвався на вибухонебезпечному предметі

На Херсонщині 59-річний чоловік серйозно постраждав після того, як наступив на невідомий вибухонебезпечний предмет. Про це повідомляє Начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко, передає УНН.

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Даний інцидент призвів до тяжких травм: травматичної ампутації лівої стопи та мінно-вибухової рани. Постраждалого з Антонівки доставили до лікарні, де медики надають йому невідкладну допомогу.

За словами голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна за останню добупід ворожим вогнем опинилося понад 30 населених пунктів, включаючи місто Херсон. Ворожі військові завдали ударів по житлових кварталах, соціальній інфраструктурі та господарських спорудах.

Серед постраждалих населених пунктів є Антонівка, Микільське, Придніпровське, Комишани, Білозерка, Янтарне, Кізомис, Розлив, Томина Балка, Станіслав, Широка Балка, Олександрівка, Софіївка, Іванівка, Новотягинка, Понятівка, Берислав, Зміївка, Шляхове, Монастирське, Новорайськ, Червоний Маяк, Ольгівка, Новоолександрівка, Львове, Миколаївка, Осокорівка, Тягинка, Бургунка, Веселе.

Руйнівні обстріли призвели до значних матеріальних втрат: пошкоджено 17 приватних будинків, господарську споруду та кілька приватних автомобілів. Унаслідок атак загинули 3 мирних жителів, ще 6 осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості.

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