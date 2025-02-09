В Сумах от взрыва пострадал 13-летний мальчик, который принес домой запчасти, похожие на двигатель

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Трамп созвонился с путиным, чтобы договориться о прекращении войны в Украине
9 февраля, 05:21 • 101554 просмотра

Трамп созвонился с путиным, чтобы договориться о прекращении войны в Украине

Украину ждут три морозных ночи
8 февраля, 18:26 • 116576 просмотра

Украину ждут три морозных ночи

Романтика, безумные чувства, любовь: премьеры которые можно посмотреть ко Дню святого Валентина
8 февраля, 15:57 • 126112 просмотра

Романтика, безумные чувства, любовь: премьеры которые можно посмотреть ко Дню святого Валентина

Двухметровые сугробы: пограничники показали фотографии заснеженной украинской границы
8 февраля, 14:59 • 130643 просмотра

Двухметровые сугробы: пограничники показали фотографии заснеженной украинской границы

Зеленский заявил, что у него "точно" будет встреча с Трампом
8 февраля, 10:52 • 116409 просмотра

Зеленский заявил, что у него "точно" будет встреча с Трампом

Зеленский анонсировал выгодные контракты для мужчин 18-24 лет в ВСУ
7 февраля, 21:01 • 125432 просмотра

Зеленский анонсировал выгодные контракты для мужчин 18-24 лет в ВСУ

Трамп анонсировал возможную встречу с Зеленским на следующей неделе
7 февраля, 18:07 • 128153 просмотра

Трамп анонсировал возможную встречу с Зеленским на следующей неделе

Эксклюзив
В ВР прокомментировали ситуацию с нардепами-беглецами и сидящими в СИЗО
7 февраля, 16:05 • 128195 просмотра

В ВР прокомментировали ситуацию с нардепами-беглецами и сидящими в СИЗО

Ротации, новые правила контрактов, отмена срочной службы: в Украине планируют изменить правила военной службы
7 февраля, 14:58 • 127981 просмотра

Ротации, новые правила контрактов, отмена срочной службы: в Украине планируют изменить правила военной службы

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Скандальный законопроект об информации из реестров: глава антикоррупционного комитета ВР поставила под сомнение его целесообразность
7 февраля, 14:19 • 118044 просмотра

Скандальный законопроект об информации из реестров: глава антикоррупционного комитета ВР поставила под сомнение его целесообразность

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В Сумах от взрыва пострадал 13-летний мальчик, который принес домой запчасти, похожие на двигатель

В Сумах от взрыва пострадал 13-летний мальчик, который принес домой запчасти, похожие на двигатель

Киев  •  УНН

 • 5518 просмотра

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В Сумах подросток принес домой найденные на улице запчасти, похожие на двигатель, которые впоследствии взорвались. В результате инцидента парень получил травмы и был госпитализирован.

В Сумах 13-летнего парня госпитализировали в результате взрыва предмета, который он нашел на улице и принес домой. Об этом сообщает ГУНП в Сумской области, пишет УНН.

В Сумах 13-летний мальчик принес домой найденные на улице запчасти, похожие на двигатель. Через некоторое время один из этих предметов взорвался. Ребенок получил повреждения и был госпитализирован в больницу,

- говорится в сообщении.

Детали

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа и взрывотехники полиции, которые устанавливают все обстоятельства и происхождение взрывоопасного предмета, - говорится в сообщении.

В полиции призывают граждан быть внимательными и объяснять детям опасность подобных находок. В случае обнаружения подозрительного предмета, надо немедленно сообщить полиции по номеру 102.

Напомним

В поселке Коротич Харьковского района погиб 10-летний мальчик из-за взрыва неизвестного взрывоопасного предмета в частном доме.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

ОбществоКриминал и ЧП
sumyСумы

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