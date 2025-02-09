В Сумах от взрыва пострадал 13-летний мальчик, который принес домой запчасти, похожие на двигатель
Киев • УНН
В Сумах подросток принес домой найденные на улице запчасти, похожие на двигатель, которые впоследствии взорвались. В результате инцидента парень получил травмы и был госпитализирован.
В Сумах 13-летнего парня госпитализировали в результате взрыва предмета, который он нашел на улице и принес домой. Об этом сообщает ГУНП в Сумской области, пишет УНН.
В Сумах 13-летний мальчик принес домой найденные на улице запчасти, похожие на двигатель. Через некоторое время один из этих предметов взорвался. Ребенок получил повреждения и был госпитализирован в больницу,
Детали
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа и взрывотехники полиции, которые устанавливают все обстоятельства и происхождение взрывоопасного предмета, - говорится в сообщении.
В полиции призывают граждан быть внимательными и объяснять детям опасность подобных находок. В случае обнаружения подозрительного предмета, надо немедленно сообщить полиции по номеру 102.
Напомним
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