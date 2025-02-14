Взрыв произошел возле заведения питания в Николаеве: 2 погибших, 8 пострадавших

В Николаеве произошел взрыв неизвестного предмета возле заведения общественного питания, погибли два человека, еще восемь получили ранения, сообщили в ГУНП в Николаевской области, пишет УНН.

Детали

"Сегодня, 14 февраля, около 14:00 на улице Пограничной вблизи заведения общественного питания прогремел взрыв неизвестного предмета. В результате взрыва погибли два человека. По предварительной информации, еще восемь человек получили ранения", - сообщили в полиции.

Сейчас на месте происшествия работают следователи следственного управления областного главка полиции, криминалисты, взрывотехники, работники СБУ, спасатели и медики.

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