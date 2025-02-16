"ХАМАС не повинен залишатися правлячою силою в секторі Газа" - держсекретар США

Держсекретар США Марко Рубіо під час свого першого близькосхідного туру підтвердив позицію Трампа щодо необхідности ліквідації ХАМАС як військової чи урядової організації.

Про це передає УНН із посиланням на Voice of America.

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Під час свого візиту до Ізраїлю держсекретар США Марко Рубіо наголосив, що ісламістський рух ХАМАС не повинен залишатися правлячою силою в секторі Газа.

Доки ХАМАС може загрожувати Ізраїлю насильством, "мир буде неможливий - заявив Рубіо під час спільного звернення до преси з прем’єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу.

Президент США Дональд Трамп має дуже "сміливі плани" щодо майбутнього Смуги Гази, заявив Рубіо.

Президент (Трамп) дуже чітко сказав, що ХАМАС не може залишатися [існувати] як військова чи урядова сила. – сказав Рубіо.

Також держсекретар США нагадав про загрозу у діях Ірану:

Рубіо назвав Іран "найбільшим джерелом нестабільності в регіоні" та звинуватив країну в підтримці бойових формувань ХАМАС, Хезболли та дестабілізації у Близькосхідному регіоні.

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Глава уряду Ізраїлю Беньямін Нетаньягу подякував США за "неухильну підтримку" Ізраїлю щодо Гази, де наразі діє припинення вогню.

Нетаньягу запевнив, що Ізраїль і Сполучені Штати "працюють у тісному співробітництві та координації щодо Гази":

У нас є спільна стратегія. І ми не завжди можемо поділитися деталями цієї стратегії з громадськістю

Нагадаємо

61% опитаних ізраїльтян підтримують продовження угоди для звільнення заручників замість відновлення війни з ХАМАС. В опитуванні взяли участь 600 респондентів, 18% виступають за відновлення бойових дій.

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