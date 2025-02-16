«ХАМАС не должен оставаться правящей силой в секторе Газа» - госсекретарь США

Госсекретарь США Марко Рубио во время своего первого ближневосточного тура подтвердил позицию Трампа о необходимости ликвидации ХАМАС как военной или правительственной организации.

Об этом передает УНН со ссылкой на Voice of America.

Детали

Во время своего визита в Израиль госсекретарь США Марко Рубио подчеркнул, что исламистское движение ХАМАС не должно оставаться правящей силой в секторе Газа.

Пока ХАМАС может угрожать Израилю насилием, «мир будет невозможен - заявил Рубио во время совместного обращения к прессе с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху.

Президент США Дональд Трамп имеет очень «смелые планы» относительно будущего Полосы Газы, заявил Рубио.

Президент (Трамп) очень чётко сказал, что ХАМАС не может оставаться [существовать] как военная или правительственная сила. - сказал Рубио.

Также госсекретарь США напомнил об угрозе в действиях Ирана:

Рубио назвал Иран «крупнейшим источником нестабильности в регионе» и обвинил страну в поддержке боевых формирований ХАМАС, Хезболлы и дестабилизации в Ближневосточном регионе.

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Глава правительства Израиля Беньямин Нетаньяху поблагодарил США за «неуклонную поддержку» Израиля в отношении Газы, где сейчас действует прекращение огня.

Нетаньяху заверил, что Израиль и Соединенные Штаты «работают в тесном сотрудничестве и координации по Газе»:

У нас есть общая стратегия. И мы не всегда можем поделиться деталями этой стратегии с общественностью

Напомним,

61% опрошенных израильтян поддерживают продление соглашения для освобождения заложников вместо возобновления войны с ХАМАС. В опросе приняли участие 600 респондентов, 18% выступают за возобновление боевых действий.

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