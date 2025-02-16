«ХАМАС не должен оставаться правящей силой в секторе Газа» - госсекретарь США
Киев • УНН
Марко Рубио заявил, что ХАМАС не может оставаться правящей силой в Газе и должен быть ликвидирован как военная организация. США и Израиль имеют общую стратегию относительно будущего региона.
Госсекретарь США Марко Рубио во время своего первого ближневосточного тура подтвердил позицию Трампа о необходимости ликвидации ХАМАС как военной или правительственной организации.
Об этом передает УНН со ссылкой на Voice of America.
Детали
Во время своего визита в Израиль госсекретарь США Марко Рубио подчеркнул, что исламистское движение ХАМАС не должно оставаться правящей силой в секторе Газа.
Пока ХАМАС может угрожать Израилю насилием, «мир будет невозможен
Президент США Дональд Трамп имеет очень «смелые планы» относительно будущего Полосы Газы, заявил Рубио.
Президент (Трамп) очень чётко сказал, что ХАМАС не может оставаться [существовать] как военная или правительственная сила.
Также госсекретарь США напомнил об угрозе в действиях Ирана:
Рубио назвал Иран «крупнейшим источником нестабильности в регионе» и обвинил страну в поддержке боевых формирований ХАМАС, Хезболлы и дестабилизации в Ближневосточном регионе.
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Глава правительства Израиля Беньямин Нетаньяху поблагодарил США за «неуклонную поддержку» Израиля в отношении Газы, где сейчас действует прекращение огня.
Нетаньяху заверил, что Израиль и Соединенные Штаты «работают в тесном сотрудничестве и координации по Газе»:
У нас есть общая стратегия. И мы не всегда можем поделиться деталями этой стратегии с общественностью
Напомним,
61% опрошенных израильтян поддерживают продление соглашения для освобождения заложников вместо возобновления войны с ХАМАС. В опросе приняли участие 600 респондентов, 18% выступают за возобновление боевых действий.
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