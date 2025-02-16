США отправили 2000-фунтовые бомбы в Израиль после отмены заморозки Трампом

В Израиль прибыла крупная партия 2000-фунтовых бомб MK-84 из США. Эта поставка стала концом девятимесячной паузы в военных поставках, которую ввела администрация Джо Байдена. Запрет отменил Президент США Дональд Трамп. Об этом пишет The Jerusalem Post, передает УНН.

Детали

Отмечается, что в ночь с субботы на воскресенье корабль с тяжелыми авиабомбами прибыл в порт Ашдод. Боеприпасы быстро выгрузили и передали на базы ВВС. Министерство обороны Израиля отчиталось, что груз транспортировали десятками грузовиков, а логистикой занимались совместно израильские и американские специалисты.

Всего, по данным ведомства, с начала войны в Израиль доставили более 76 тысяч тонн военного оборудования. Это стало крупнейшей в истории страны операцией по авиа- и морским поставкам оружия.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац поблагодарил администрацию Трампа за поддержку.

Поставка боеприпасов, которая прибыла этой ночью в Израиль и была разблокирована администрацией Трампа, является значительным усилением для ВВС и ЦАХАЛа и еще одним свидетельством крепкого альянса между Израилем и Соединенными Штатами - Исраэль Кац.

Он добавил, что во время последнего разговора с американским министром обороны Питом Хегсетом получил заверения, что Вашингтон и в дальнейшем будет поставлять Израилю все необходимое оружие для защиты.

Поставка поступила в тот момент, когда Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) рассматривает возможность возобновления боевых действий в Газе.

В ближайшие две недели израильская армия может снова начать наступление, если ХАМАС прекратит передачу заложников или если переговоры о следующих этапах освобождения провалятся.

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Министерство обороны продолжает поставлять боеприпасы для армии. По состоянию на сегодня в Израиль уже прибыло более 76 000 тонн военного оборудования - 678 авиарейсами и 129 морскими судами. Это крупнейшая операция по воздушным и морским поставкам в истории страны.

Почему Байден заморозил поставки оружия?

Всё началось 6 мая 2024 года, когда ЦАХАЛ вошёл в Рафах после длительных споров с администрацией Байдена.

США выступали против наступления, ведь опасались, что это приведет к массовым жертвам среди палестинских гражданских. Вашингтон предлагал делать это постепенно, чтобы люди успели эвакуироваться.

Однако израильская армия не прислушалась к советам, и Байден лично приказал приостановить поставки некоторых видов оружия, в том числе 2000-фунтовых бомб MK-84. Это было сигналом недовольства действиями Израиля, а также предупреждением: если жертв станет слишком много, США могут полностью остановить военную поддержку.

Часть ограничений удалось снять еще в июне 2024 года, когда тогдашний министр обороны Израиля Йоав Галлант съездил в Вашингтон.

Однако в сентябре премьер Беньямин Нетаньяху раскритиковал Байдена за промедление и открыто поспорил с его командой относительно планов передачи управления Газой Палестинской администрации. После этого США снова притормозили поставки тяжелых боеприпасов.

Победа Трампа на выборах все изменила.

20 января 2025 года он официально отменил запрет, и вот теперь первые партии бомб уже в Израиле.

Напомним

61% израильтян выступают за продление соглашения для освобождения оставшихся заложников, а не возобновление войны с ХАМАС.

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