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ХАМАС готов отказаться от управления Газой: что стоит за этим решением

Киев  •  УНН

 • 3571 просмотра

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ХАМАС согласился обсудить передачу управления Газой в рамках второй фазы соглашения с Израилем. Переговоры о прекращении огня и освобождении заложников могут начаться с 17 февраля.

ХАМАС согласился отдать управление над Газой. Начиная с понедельника, 17 февраля группировка готова обсудить реализацию этой второй фазы соглашения с Израилем об освобождении заложников и прекращении огня. Об этом информирует издание The Jerusalem Post со ссылкой на арабские СМИ, передает УНН.

Детали

Как пишет The Jerusalem Post, арабские СМИ, ссылаясь на высокопоставленных чиновников, сообщили, что группировка не будет управлять Газой во время следующего этапа соглашения.

Отмечается, что в четверг высокопоставленный чиновник Усама Хамдан сообщил катарскому телеканалу Al Araby TV, что палестинская террористическая группировка будет готова вести переговоры по второму этапу соглашений о прекращении огня и освобождении заложников с понедельника.

Кроме того, Walla писало, что Хадман отметил приверженность ХАМАС к соглашению и процитировало его следующее заявление.

Если Израиль выполнит свои обязательства, то мы продолжим освобождать заложников, как было согласовано в субботу или в оставшиеся дни

- заявил Усама Хамдан.

По информации TJP, частью второй фазы соглашения между Израилем и ХАМАСом является отказ группировки от управления Газой.

Напомним

Еще три израильских заложника Саша Труфанов, Иер Хорн и Сагуи Декель-Чен вернулись в Израиль после освобождения ХАМАС. Это шестой обмен заложников, после которого Израиль должен освободить 369 палестинских заключенных.

Израиль и ХАМАС проведут масштабный обмен: 369 палестинцев на трех заложников14.02.25, 16:25 • 23370 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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