Израиль и ХАМАС проведут масштабный обмен: 369 палестинцев на трех заложников

В субботу, 15 февраля, в рамках договоренностей о прекращении огня в Газе, ХАМАС и «Палестинский исламский джихад» освободят трех заложников в обмен на 369 палестинцев, удерживаемых в израильских тюрьмах. Об этом сообщает Al Jazeera, передает УНН.



Детали

Как сообщили палестинские группировки, среди освобожденных заложников - американо-израильтянин Сагуи Декель-Чен, российско-израильтянин Александер (Саша) Труфанов и аргентинско-израильтянин Яир Хорн.

Имена палестинских заключенных, которые будут освобождены, пока не обнародовали. В то же время израильские СМИ сообщают, что 333 палестинца, арестованные в Газе, вернутся в анклав, 10 человек будут освобождены на оккупированном Западном берегу, один - в оккупированном Восточном Иерусалиме, еще 25 - отправят или в Газу, или в Египет.

Новость об обмене вызвала оптимизм среди жителей Газы, сообщил журналист Al Jazeera Хани Махмуд из города Рафах. Впрочем, по его словам, в последние дни среди людей царили тревога и беспокойство.

Журналистка Al Jazeera Нур Оде из Аммана (Иордания) отметила, что освобождение трех заложников дает надежду другим израильским семьям, чьи родные до сих пор остаются в Газе.

Сейчас режим прекращения огня сохраняется, есть определенная надежда. А семьи палестинцев ждут списка заключенных, чтобы узнать, кто будет освобожден и кого они увидят уже завтра, - сказала Оде.



Она добавила, что для посредников это - еще одно облегчение, тогда как израильское правительство пока воздерживается от комментариев.

С начала действия режима прекращения огня 19 января ХАМАС уже освободил 21 заложника, в том числе 16 израильтян.

Ожидается, что после субботнего обмена режим прекращения огня перейдет ко второй фазе 1 марта. В этот период могут освободить израильских солдат, однако детали пока не согласованы.

Ранее

На этой неделе ХАМАС угрожал отложить освобождение заложников, обвинив Израиль в нарушении условий перемирия. В частности, Тель-Авив якобы не обеспечил доступ гуманитарных грузов в Газу, среди которых палатки и временные убежища.



В то же время Израиль при поддержке Президента США Дональда Трампа заявил, что возобновит боевые действия, если заложников не освободят, как было договорено. На заявление ХАМАС израильская сторона не отреагировала.

ХАМАС сообщил, что провел переговоры с египетскими чиновниками в Каире и поддерживал контакт с премьер-министром Катара по ввозу в Газу большего количества палаток, медицинских препаратов, топлива и тяжелой техники для расчистки завалов. Группировка заявила, что посредники пообещали устранить все препятствия для этого.