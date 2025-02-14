Ізраїль та ХАМАС проведуть масштабний обмін: 369 палестинців на трьох заручників

У суботу, 15 лютого, в межах домовленостей про припинення вогню в Газі, ХАМАС і "Палестинський ісламський джихад" звільнять трьох заручників в обмін на 369 палестинців, утримуваних в ізраїльських в’язницях. Про це повідомляє Al Jazeera, передає УНН.



Деталі

Як повідомили палестинські угруповання, серед звільнених заручників — американо-ізраїльтянин Сагуї Декель-Чен, російсько-ізраїльтянин Александер (Саша) Труфанов та аргентинсько-ізраїльтянин Яір Хорн.

Імена палестинських в’язнів, які будуть звільнені, поки що не оприлюднили. Водночас ізраїльські ЗМІ повідомляють, що 333 палестинці, заарештовані в Газі, повернуться до анклаву, 10 осіб будуть звільнені на окупованому Західному березі, один — в окупованому Східному Єрусалимі, ще 25 — відправлять або до Гази, або до Єгипту.

Новина про обмін викликала оптимізм серед мешканців Гази, повідомив журналіст Al Jazeera Хані Махмуд із міста Рафах. Утім, за його словами, останніми днями серед людей панували тривога та занепокоєння.

Журналістка Al Jazeera Нур Оде з Аммана (Йорданія) зазначила, що звільнення трьох заручників дає надію іншим ізраїльським сім’ям, чиї рідні досі залишаються в Газі.

Наразі режим припинення вогню зберігається, є певна надія. А сім'ї палестинців чекають списку в’язнів, щоб дізнатися, хто буде звільнений і кого вони побачать уже завтра, - сказала Оде.



Вона додала, що для посередників це — ще одне полегшення, тоді як ізраїльський уряд поки що утримується від коментарів.

З початку дії режиму припинення вогню 19 січня ХАМАС уже звільнив 21 заручника, зокрема 16 ізраїльтян.

Очікується, що після суботнього обміну режим припинення вогню перейде до другої фази 1 березня. У цей період можуть звільнити ізраїльських солдатів, однак деталі поки не узгоджені.

Раніше

Цього тижня ХАМАС погрожував відкласти звільнення заручників, звинувативши Ізраїль у порушенні умов перемир'я. Зокрема, Тель-Авів нібито не забезпечив доступ гуманітарних вантажів до Гази, серед яких намети та тимчасові притулки.



Водночас Ізраїль за підтримки Президента США Дональда Трампа заявив, що відновить бойові дії, якщо заручників не звільнять, як було домовлено. На заяву ХАМАС ізраїльська сторона не відреагувала.

ХАМАС повідомив, що провів переговори з єгипетськими чиновниками в Каїрі та підтримував контакт із прем’єр-міністром Катару щодо ввезення до Гази більшої кількості наметів, медичних препаратів, пального та важкої техніки для розчищення завалів. Угруповання заявило, що посередники пообіцяли усунути всі перешкоди для цього.