ХАМАС призупинив звільнення заручників, звинувативши Ізраїль
Київ • УНН
ХАМАС відмовився від запланованого на 15 лютого обміну ізраїльських заручників на палестинських в'язнів. Терористи звинуватили Ізраїль у блокуванні гуманітарної допомоги та перешкоджанні поверненню жителів північної Гази.
Терористичне угруповання ХАМАС оголосило про скасування звільнення наступної групи ізраїльських заручників. Про це повідомляє The Jerusalem Post, передає УНН.
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Новий обмін заручників на палестинських ув'язнених мав відбутися в суботу, 15 лютого.
У ХАМАС заявили, що ухвалили таке рішення через нібито порушення мирних домовленостей з боку Ізраїлю.
Зокрема, бойовики звинуватили ізраїльську сторону в перешкоджанні поверненню жителів північної частини сектора Гази до своїх домівок, а також у блокуванні гуманітарної допомоги.
Нагадаємо
Мирна угода між ХАМАС і Ізраїлем набула чинності 19 січня. На першому етапі, який триватиме 42 дні, ХАМАС зобов’язався звільнити 33 заручники, а Ізраїль — випустити понад 1900 ув’язнених та почати поступове відведення військ із сектора Гази.
9 лютого Ізраїль заявив, що в рамках своїх зобов’язань вивів війська з коридору Нецарім, який розділяє центральну частину сектора Гази.