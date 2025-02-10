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ХАМАС призупинив звільнення заручників, звинувативши Ізраїль

ХАМАС призупинив звільнення заручників, звинувативши Ізраїль

Київ • УНН

 • 24541 перегляди

ХАМАС відмовився від запланованого на 15 лютого обміну ізраїльських заручників на палестинських в'язнів. Терористи звинуватили Ізраїль у блокуванні гуманітарної допомоги та перешкоджанні поверненню жителів північної Гази.

Терористичне угруповання ХАМАС оголосило про скасування звільнення наступної групи ізраїльських заручників. Про це повідомляє The Jerusalem Post, передає УНН

Деталі

Новий обмін заручників на палестинських ув'язнених мав відбутися в суботу, 15 лютого.

У ХАМАС заявили, що ухвалили таке рішення через нібито порушення мирних домовленостей з боку Ізраїлю.

Зокрема, бойовики звинуватили ізраїльську сторону в перешкоджанні поверненню жителів північної частини сектора Гази до своїх домівок, а також у блокуванні гуманітарної допомоги.

Нагадаємо

Мирна угода між ХАМАС і Ізраїлем набула чинності 19 січня. На першому етапі, який триватиме 42 дні, ХАМАС зобов’язався звільнити 33 заручники, а Ізраїль — випустити понад 1900 ув’язнених та почати поступове відведення військ із сектора Гази. 

9 лютого Ізраїль заявив, що в рамках своїх зобов’язань вивів війська з коридору Нецарім, який розділяє центральну частину сектора Гази. 

Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

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