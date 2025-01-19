ХАМАС передав список заручників для обміну з Ізраїлем: що відомо

Представник ХАМАС сьогодні, 19 січня, заявив, що терористичне угруповання відправило Ізраїлю список заручників, які планує звільнити сьогодні. Про це повідомляють палестинські ЗМІ, передає УНН із посиланням на Timesof Israel.

Своєю чергою ізраїльський чиновник повідомив громадському мовнику "Кан", що ХАМАС передав посередникам імена трьох жінок, які мають бути звільнені сьогодні.

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Повідомлялось, що ХАМАС не надав список заручників для обміну, порушивши ключові умови перемир'я. У відповідь ЦАХАЛ продовжив військові удари по сектору Газа за директивою прем'єр-міністра.

Нагадаємо

Перемир'я між Ізраїлем і ХАМАСом повинно було розпочатися в неділю. Крім того, планується обмін 33 ізраїльських заручників на 1900 палестинських в'язнів протягом 42 днів.