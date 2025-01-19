Ізраїль продовжує обстрілювати сектор Гази через порушення умов угоди ХАМАСом

Ізраїль продовжує удари по сектору Газа через недотримання угоди ХАМАСом. Про це повідомляє The Times of Israel, передає УНН.

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Представник Армії оборони Ізраїлю контр-адмірал Даніель Хагарі заявив, що угруповання не виконало ключові пункти угоди, зокрема, не надало список заручників, які мали бути звільнені сьогодні.

За словами Хагарі, ЦАХАЛ діє відповідно до директиви прем’єр-міністра: режим припинення вогню не може набути чинності, доки сторона, що представляє ХАМАС, не виконає взятих на себе зобов’язань. У відповідь на це військові Ізраїлю продовжують завдавати ударів по території Гази.

Нагадаємо

Перемир'я між Ізраїлем і ХАМАСом повинно було розпочатися в неділю. Крім того, планується обмін 33 ізраїльських заручників на 1900 палестинських в'язнів протягом 42 днів.

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