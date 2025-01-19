Израиль продолжает обстреливать сектор Газы из-за нарушения условий соглашения ХАМАСом

Израиль продолжает удары по сектору Газа из-за несоблюдения соглашения ХАМАСом. Об этом сообщает The Times of Israel, передает УНН.

Детали

Представитель Армии обороны Израиля контр-адмирал Даниэль Хагари заявил, что группировка не выполнила ключевые пункты соглашения, в частности, не предоставила список заложников, которые должны были быть освобождены сегодня.

По словам Хагари, ЦАХАЛ действует в соответствии с директивой премьер-министра: режим прекращения огня не может вступить в силу, пока сторона, представляющая ХАМАС, не выполнит взятых на себя обязательств. В ответ на это военные Израиля продолжают наносить удары по территории Газы.

Напомним

Перемирие между Израилем и ХАМАСом должно было начаться в воскресенье. Кроме того, планируется обмен 33 израильских заложников на 1900 палестинских заключенных в течение 42 дней.

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