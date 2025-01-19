Нетаньяху предупредил о возможном возобновлении войны с ХАМАСом

Премьер-министр Израиля отметил, что война с ХАМАСом может возобновиться, если условия соглашения не будут выполнены. Об этом сообщает The Times of Israel, передает УНН.

Детали

В воскресенье утром в 8:30 по местному времени в Газе вступает в силу перемирие между Израилем и группировкой ХАМАС. Это договоренность, которая предусматривает первый этап освобождения заложников и палестинских заключенных. Однако по состоянию на вечер субботы остается нерешенным вопрос получения имен трех израильских заложников, которые должны быть освобождены первыми.

Согласно договору, подписанному в пятницу в Дохе и ратифицированному в Израиле на следующий день, ХАМАС должен был предоставить имена заложников минимум за 24 часа до их освобождения. Однако офис премьер-министра Израиля сообщил, что этого не было сделано, что ставит под угрозу дальнейшую реализацию договоренностей. ХАМАС, со своей стороны, объяснил задержку "техническими причинами" и необходимостью утверждения списка лидером группировки.

В первом этапе обмена Израиль освободит 95 палестинских заключенных в обмен на трех гражданских израильских женщин. Всего в течение 42-дневного этапа запланировано освобождение 33 израильских заложников и около 1,900 палестинских заключенных. Нетаньяху заявил, что Израиль имеет четкую цель - возвращение всех заложников и достижение военных целей, если перемирие не будет соблюдено.

В своем обращении премьер-министр Израиля подчеркнул, что США поддерживают Израиль в возможном возобновлении боевых действий, если условия соглашения не будут выполнены. Президент Джо Байден и новоизбранный Дональд Трамп гарантировали поставки оружия для продолжения операций в случае необходимости. Нетаньяху подчеркнул, что первый этап соглашения является лишь временным прекращением огня.

Реализация соглашения остается под вопросом из-за задержки с передачей списков заложников. Израиль неоднократно заявлял, что не будет терпеть нарушения условий.

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