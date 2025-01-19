Нетаньяху попередив про можливе відновлення війни з ХАМАСом

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Перемир'я між Ізраїлем і ХАМАСом починається в неділю, але виникли проблеми з передачею списків заручників. Планується обмін 33 ізраїльських заручників на 1900 палестинських в'язнів протягом 42 днів.

Прем'єр-міністр Ізраїлю наголосив, що війна з ХАМАСом може відновитися, якщо умови угоди не будуть виконані. Про це повідомляє The Times of Israel, передає УНН.

Деталі

У неділю вранці о 8:30 за місцевим часом в Газі набуває чинності перемир’я між Ізраїлем і угрупованням ХАМАС. Це домовленість, яка передбачає перший етап звільнення заручників і палестинських ув’язнених. Проте станом на вечір суботи залишається невирішеним питання отримання імен трьох ізраїльських заручників, які мають бути звільнені першими.

Згідно з угодою, підписаною в п’ятницю у Досі та ратифікованою в Ізраїлі наступного дня, ХАМАС мав надати імена заручників щонайменше за 24 години до їхнього звільнення. Однак офіс прем'єр-міністра Ізраїлю повідомив, що цього не було зроблено, що ставить під загрозу подальшу реалізацію домовленостей. ХАМАС, зі свого боку, пояснив затримку "технічними причинами" та необхідністю затвердження списку лідером угруповання.

У першому етапі обміну Ізраїль звільнить 95 палестинських в’язнів в обмін на трьох цивільних ізраїльських жінок. Загалом протягом 42-денного етапу заплановане звільнення 33 ізраїльських заручників і близько 1,900 палестинських ув’язнених. Нетаньяху заявив, що Ізраїль має чітку мету - повернення всіх заручників і досягнення військових цілей, якщо перемир’я не буде дотримано.

У своєму зверненні прем'єр-міністр Ізраїлю наголосив, що США підтримують Ізраїль у можливому відновленні бойових дій, якщо умови угоди не будуть виконані. Президент Джо Байден і новообраний Дональд Трамп гарантували постачання зброї для продовження операцій у разі необхідності. Нетаньяху підкреслив, що перший етап угоди є лише тимчасовим припиненням вогню.

Реалізація угоди залишається під питанням через затримку з передачею списків заручників. Ізраїль неодноразово заявляв, що не терпітиме порушення умов.

Уряд Ізраїлю схвалив угоду з ХАМАС: що стоїть за новою угодою про припинення вогню18.01.25, 01:46 • 27208 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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