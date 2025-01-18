Уряд Ізраїлю схвалив угоду з ХАМАС: що стоїть за новою угодою про припинення вогню

Кабінет міністрів Ізраїлю затвердив угоду з палестинським угрупованням ХАМАС щодо припинення вогню та обміну заручниками в секторі Газа. Про це повідомляє AFP, передає УНН.

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Уряд ухвалив це рішення після тривалої понад шести годин зустрічі.

За умовами угоди, шести тижневе припинення вогню розпочнеться в неділю, з першого обміну заручниками, що може стати кроком до завершення 15-місячної війни в регіоні.

Нагадаємо

Раніше військово-політичний кабінет Ізраїлю ратифікував угоду про припинення вогню з ХАМАС на 42 дні. За умовами угоди відбудеться обмін 33 ізраїльських заручників на палестинських в'язнів.

Військово-політичний кабінет Ізраїлю схвалив угоду про припинення вогню в Газі