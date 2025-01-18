Правительство Израиля одобрило соглашение с ХАМАС: что стоит за новым соглашением о прекращении огня

Женщина в Ивано-Франковске получила подозрение за обман людей на более чем полмиллиона долларов на "бизнес-идеи" 17 января, 14:36 • 29155 просмотра

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