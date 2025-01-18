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Правительство Израиля одобрило соглашение с ХАМАС: что стоит за новым соглашением о прекращении огня

Киев  •  УНН

 • 3175 просмотра

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Кабинет министров Израиля утвердил соглашение с ХАМАС о шестинедельном прекращении огня в секторе Газа. Соглашение предусматривает обмен 33 израильских заложников на палестинских заключенных, начало запланировано на воскресенье.

Кабинет министров Израиля утвердил соглашение с палестинской группировкой ХАМАС о прекращении огня и обмена заложниками в секторе Газа. Об этом сообщает AFP, передает УНН.

Детали

Правительство приняло это решение после длительной более шести часов встречи.

По условиям соглашения, шести недельное прекращение огня начнется в воскресенье, с первого обмена заложниками, что может стать шагом к завершению 15-месячной войны в регионе.

Напомним

Ранее военно-политический кабинет Израиля ратифицировал соглашение о прекращении огня с ХАМАС на 42 дня. По условиям соглашения состоится обмен 33 израильских заложников на палестинских заключенных.

Военно-политический кабинет Израиля одобрил соглашение о прекращении огня в Газе17.01.25, 15:49 • 19497 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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sektor-hazaСектор Газа

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