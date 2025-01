Военно-политический кабинет Израиля одобрил соглашение о прекращении огня в Газе

Военно-политический кабинет Израиля ратифицировал соглашение о прекращении огня, предусматривающее обмен десятков заложников, удерживаемых ХАМАС, на палестинцев, находящихся в израильских тюрьмах, и приостановление 15-месячной войны на первые шесть недель, пишет УНН со ссылкой на The Times of Israel и The Guardian.

Детали

"Военно-политический кабинет Израиля проголосовал за одобрение соглашения о прекращении огня и освобождении заложников, согласованного вчера вечером в Дохе, по заявлению офиса премьер-министра", - указывает The Times of Israel.

Теперь соглашение будет передано на рассмотрение и голосование всего состава кабинета, которые, как ожидается, состоятся до начала Шаббата, который длится от захода солнца в пятницу до захода солнца в субботу.

Как пишет Axios, кабинет министров Израиля соберется в пятницу, чтобы утвердить соглашение об освобождении заложников и прекращении огня в Газе, которое уже одобрил меньший военно-политический кабинет страны.

Согласно первой фазе соглашения, которая будет длиться 42 дня, как пишет The Guardian, ХАМАС согласился освободить 33 заложника, включая детей, женщин, в том числе женщин-военнослужащих, и лиц старше 50 лет. В обмен Израиль освободит 50 палестинских заключенных за каждую израильскую женщину, освобожденную ХАМАС, и 30 за других женщин-заложниц.

Офис премьер-министра Израиля заявил, что прекращение огня и процесс освобождения заложников, как ожидается, начнутся в воскресенье в 16:00 по местному времени.

Рекомендация, как указали в офисе израильского премьера, была сделана "после изучения всех дипломатических, связанных с безопасностью и гуманитарных" аспектов соглашения, с пониманием того, что соглашение "поддерживает достижение целей войны", отмечает The Times of Israel.

В офисе премьер-министра страны не раскрывают, кто голосовал в поддержку этого шага, но партия "Религиозный сионизм" министра финансов Бецалеля Смотрича и партия "Оцма Иегудит" министра национальной безопасности Итамара Бен Гвира заявили, что не будут поддерживать соглашение.

Ранее правительство заявило, что план все равно будет реализован с воскресенья, несмотря на бюрократические задержки, а это означает, что Верховному суду, как отмечается, все равно придется провести слушания по петициям против соглашения, хотя его вмешательство не ожидается.

ХАМАС и Израиль уже подписали соглашение о прекращении огня