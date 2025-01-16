ХАМАС и Израиль уже подписали соглашение о прекращении огня
Киев • УНН
Стороны конфликта подписали соглашение о прекращении огня в секторе Газа после внесения окончательных изменений.
16 января, внеся окончательные изменения в соглашение о перемирии между Израилем и ХАМАС в секторе Газа, все стороны подписали документ. Об этом сообщает Al-Arabiya со ссылкой на источники, пишет УНН.
Детали
По словам собеседников издания, делегация Израиля уже покинула столицу Катара Доху после согласования разногласий в соглашении. В то же время указано: утверждение документа "почти провалилось бы", если бы не вмешательство посредников.
Между сторонами также решено, что Израиль с вечера пятницы, 17 января, уменьшит количество рейдов на сектор Газа.
В то же время израильские медиа информировали, что 17 января делегация Иерусалима отправится в Каир, чтобы координировать выполнение соглашения.
Напомним
Как ранее писал УНН было достигнуто соглашение о прекращении огня в секторе Газа с условием освобождения 33 израильских заложников. В обмен Израиль освободит сотни палестинских заключенных и разрешит доставку гуманитарной помощи.