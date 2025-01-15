Ізраїль і ХАМАС домовилися про припинення вогню в секторі Газа і звільнення заручників - ЗМІ

Уряд Ізраїлю і ХАМАС домовилися про угоду, яка зупинить бойові дії в секторі Газа і призведе до поетапного звільнення заручників і палестинських в'язнів. Про це повідомило CNN джерело, обізнане про переговори, передає УНН.

Відповідно до угоди, яку ще не було офіційно оголошено, ХАМАС і його союзні бойові угруповання, як очікують, звільнять 33 заручників, захоплених в Ізраїлі під час атак 7 жовтня 2023 року.

Натомість Ізраїль звільнить сотні палестинських в'язнів.

Видання зазначає, що угода надасть перше відтермінування війни для населення сектору Гази більш ніж за рік і тільки друге з початку ізраїльських бомбардувань.

Очікується, що після підтвердження угода дасть змогу палестинським цивільним особам повернутися до північної частини сектору Гази, а до сектору, де мешканці вже давно стикаються з важкими гуманітарними умовами, буде спрямовано масовий приплив гуманітарної допомоги.

Ізраїль і ХАМАС досягли принципової домовленості про звільнення заручників, деталі угоди обговорюються в Досі