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Ізраїль і ХАМАС домовилися про припинення вогню в секторі Газа і звільнення заручників - ЗМІ

Київ • УНН

 • 28466 перегляди

Досягнуто угоди про припинення вогню в секторі Газа з умовою звільнення 33 ізраїльських заручників. В обмін Ізраїль звільнить сотні палестинських в'язнів і дозволить доставку гуманітарної допомоги.

Уряд Ізраїлю і ХАМАС домовилися про угоду, яка зупинить бойові дії в секторі Газа і призведе до поетапного звільнення заручників і палестинських в'язнів. Про це повідомило CNN джерело, обізнане про переговори, передає УНН.

Відповідно до угоди, яку ще не було офіційно оголошено, ХАМАС і його союзні бойові угруповання, як очікують, звільнять 33 заручників, захоплених в Ізраїлі під час атак 7 жовтня 2023 року.

Натомість Ізраїль звільнить сотні палестинських в'язнів.

Видання зазначає, що угода надасть перше відтермінування війни для населення сектору Гази більш ніж за рік і тільки друге з початку ізраїльських бомбардувань.

Очікується, що після підтвердження угода дасть змогу палестинським цивільним особам повернутися до північної частини сектору Гази, а до сектору, де мешканці вже давно стикаються з важкими гуманітарними умовами, буде спрямовано масовий приплив гуманітарної допомоги.

Ізраїль і ХАМАС досягли принципової домовленості про звільнення заручників, деталі угоди обговорюються в Досі15.01.2025, 12:36 • 24795 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Новини Світу
izrailІзраїль
sektor-hazaСектор Газа

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