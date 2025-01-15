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Ізраїль і ХАМАС досягли принципової домовленості про звільнення заручників, деталі угоди обговорюються в Досі

Київ • УНН

 • 24795 перегляди

Ізраїль і ХАМАС досягли принципової домовленості про звільнення заручників, остаточні деталі обговорюються в Досі. Основною перешкодою залишається питання виведення ізраїльських військ з Гази.

Ізраїль та ХАМАС досягли принципової домовленості щодо звільнення заручників, наразі тривають переговори щодо остаточних деталей угоди.

Про це повідомляє The Times of Israel, пише УНН.

Деталі 

Наразі залишається одне невирішене питання — виведення ізраїльських військ з Гази. Посередники від Ізраїлю, Катару та Єгипту чекають на надання відповідної карти, яка визначить точний план виведення військ. Згідно з інформацією, угода може бути оголошена в середу або четвер у вигляді спільної заяви США, Катару та Єгипту.

Раніше держсекретар США Ентоні Блінкен заявляв, що Ізраїль прийняв угоду про звільнення заручників, тоді як ХАМАС ще не зробив цього. Крім того, за інформацією від двох чиновників, які знайомі з цим питанням, відомо, що посол новообраного президента США Дональда Трампа на Близькому Сході Стів Віткофф мав "напружену" зустріч з прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху, під час якої намагався досягти компромісу, який привів би до підписання угоди.

Як повідомляє The Times of Israel, один з арабських чиновників сказав, що Віткоффу вдалося переконати Нетаньяху лише за одну зустріч, в той час адміністрація Байдена намагалася це зробити незліченною кількістю розмов.

Нагадаємо

 Раніше УНН писав, що ізраїльська делегація прибула до Дохи для переговорів з ХАМАС щодо звільнення заручників та припинення вогню. Основні розбіжності стосуються контролю над Філадельфійським коридором та присутності військ в Газі.

Аліна Волянська

Аліна Волянська

Новини Світу
izrailІзраїль
katarКатар
biniamin-netaniakhuБіньямін Нетаньяху
antonii-blinkenЕнтоні Блінкен
spolucheni-shtatyСполучені Штати
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sektor-hazaСектор Газа

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