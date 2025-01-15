Израиль и ХАМАС достигли принципиальной договоренности об освобождении заложников, детали соглашения обсуждаются в Дохе
Киев • УНН
Израиль и ХАМАС достигли принципиальной договоренности об освобождении заложников, окончательные детали обсуждаются в Дохе. Основным препятствием остается вопрос вывода израильских войск из Газы.
Израиль и ХАМАС достигли принципиальной договоренности по освобождению заложников, сейчас продолжаются переговоры по окончательным деталям соглашения.
Об этом сообщает The Times of Israel, пишет УНН.
Детали
Сейчас остается один нерешенный вопрос - вывод израильских войск из Газы. Посредники от Израиля, Катара и Египта ждут предоставления соответствующей карты, которая определит точный план вывода войск. Согласно информации, соглашение может быть объявлено в среду или четверг в виде совместного заявления США, Катара и Египта.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что Израиль принял соглашение об освобождении заложников, тогда как ХАМАС еще не сделал этого. Кроме того, по информации от двух чиновников, которые знакомы с этим вопросом, известно, что посол новоизбранного президента США Дональда Трампа на Ближнем Востоке Стив Уиткофф имел «напряженную» встречу с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, во время которой пытался достичь компромисса, который привел бы к подписанию соглашения.
Как сообщает The Times of Israel, один из арабских чиновников сказал, что Виткоффу удалось убедить Нетаньяху лишь за одну встречу, в то время как администрация Байдена пыталась это сделать бесчисленным количеством разговоров.
Напомним,
Ранее УНН писал, что израильская делегация прибыла в Доху для переговоров с ХАМАС по освобождению заложников и прекращению огня. Основные разногласия касаются контроля над Филадельфийским коридором и присутствия войск в Газе.