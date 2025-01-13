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У мирних переговорах між Ізраїлем та ХАМАС спостерігається прогрес: що відомо

Київ • УНН

 • 23070 перегляди

Ізраїльська делегація прибула до Дохи для переговорів з ХАМАС щодо звільнення заручників та припинення вогню. Основні розбіжності стосуються контролю над Філадельфійським коридором та присутності військ в Газі.

Ізраїльські переговорники висловили "обережний оптимізм" щодо досягнення угоди про припинення вогню та звільнення заручників у ході переговорів у Досі, попри наявні розбіжності.

Про це повідомляє CNN, пише УНН.

Деталі

Високопоставлена ізраїльська делегація, до складу якої входить директор "Моссаду" Давид Барнеа, прибула до Дохи після того, як з'явилися явні ознаки прогресу в переговорах про звільнення заручників і припинення вогню.

За інформацією, основними питаннями, які поки що не вирішені, є статус Філадельфійського коридору — вузької смуги землі вздовж кордону між Єгиптом і Газою — та присутність Армії оборони Ізраїлю в Газі.

Ізраїль наполягає на збереженні свого військового контролю над коридором, тоді як ХАМАС вимагає повного виведення військ. Розбіжності з приводу цієї вузької, але стратегічної ділянки землі стали ключовою причиною провалу попередніх переговорів у серпні минулого року. Крім того, розбіжності також зберігаються між керівництвом ХАМАСу в Газі і керівництвом угруповання за кордоном.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху перебуває під тиском з боку як нинішньої, так і майбутньої адміністрацій США з вимогою досягти угоди до 20 січня. Попри цей тиск, відомо, що рішення відправити делегацію високого рівня на переговори в Доху було прийнято, тому що більшість сторін, які беруть участь у переговорах, дійсно хочуть укласти угоду, до того ж умови для цього вже дозріли. 

Американський тиск не мав до цього жодного відношення

- стверджує джерело.

Утім, один з ізраїльських чиновників в інтервʼю CNN визнав, що тиск з боку США  відчувається всередині ізраїльського уряду. До складу ізраїльської делегації також входять Ніцан Алон, керівник підрозділу Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) зі звільнення заручників, і Ронен Бар, голова ізраїльської служби безпеки "Шин-Бет".

Переговори між Ізраїлем і ХАМАС у Досі, спрямовані на припинення вогню та звільнення заручників, уже кілька місяців перебувають у глухому куті, попри зусилля президента США Джо Байдена, який зовсім скоро залишить свою посаду.

Тим часом новообраний президент США Дональд Трам заявив, що якщо до його інавгурації заручників не звільнять — "розпочнеться справжнє пекло".

Нагадаємо 

ХАМАС схвалив список із 34 осіб, запропонований Ізраїлем для звільнення в рамках потенційної угоди. Терористична організація продовжує наполягати на виведенні ізраїльських військ з Гази та тривалому припиненні вогню.

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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