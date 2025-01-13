У мирних переговорах між Ізраїлем та ХАМАС спостерігається прогрес: що відомо

Ізраїльські переговорники висловили "обережний оптимізм" щодо досягнення угоди про припинення вогню та звільнення заручників у ході переговорів у Досі, попри наявні розбіжності.

Про це повідомляє CNN, пише УНН.

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Високопоставлена ізраїльська делегація, до складу якої входить директор "Моссаду" Давид Барнеа, прибула до Дохи після того, як з'явилися явні ознаки прогресу в переговорах про звільнення заручників і припинення вогню.

За інформацією, основними питаннями, які поки що не вирішені, є статус Філадельфійського коридору — вузької смуги землі вздовж кордону між Єгиптом і Газою — та присутність Армії оборони Ізраїлю в Газі.

Ізраїль наполягає на збереженні свого військового контролю над коридором, тоді як ХАМАС вимагає повного виведення військ. Розбіжності з приводу цієї вузької, але стратегічної ділянки землі стали ключовою причиною провалу попередніх переговорів у серпні минулого року. Крім того, розбіжності також зберігаються між керівництвом ХАМАСу в Газі і керівництвом угруповання за кордоном.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху перебуває під тиском з боку як нинішньої, так і майбутньої адміністрацій США з вимогою досягти угоди до 20 січня. Попри цей тиск, відомо, що рішення відправити делегацію високого рівня на переговори в Доху було прийнято, тому що більшість сторін, які беруть участь у переговорах, дійсно хочуть укласти угоду, до того ж умови для цього вже дозріли.

Американський тиск не мав до цього жодного відношення - стверджує джерело.

Утім, один з ізраїльських чиновників в інтервʼю CNN визнав, що тиск з боку США відчувається всередині ізраїльського уряду. До складу ізраїльської делегації також входять Ніцан Алон, керівник підрозділу Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) зі звільнення заручників, і Ронен Бар, голова ізраїльської служби безпеки "Шин-Бет".

Переговори між Ізраїлем і ХАМАС у Досі, спрямовані на припинення вогню та звільнення заручників, уже кілька місяців перебувають у глухому куті, попри зусилля президента США Джо Байдена, який зовсім скоро залишить свою посаду.

Тим часом новообраний президент США Дональд Трам заявив, що якщо до його інавгурації заручників не звільнять — "розпочнеться справжнє пекло".

Нагадаємо

ХАМАС схвалив список із 34 осіб, запропонований Ізраїлем для звільнення в рамках потенційної угоди. Терористична організація продовжує наполягати на виведенні ізраїльських військ з Гази та тривалому припиненні вогню.