ХАМАС погодився зі списком 34 осіб для звільнення в рамках мирної угоди

Терористична організація ХАМАС погодилася з представленим Ізраїлем списком із 34 осіб, яких планується звільнити в межах потенційної угоди про припинення бойових дій. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

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За інформацією джерела, ХАМАС зберігає незмінною свою позицію щодо умов домовленості. Організація наполягає на тому, що будь-яка угода повинна передбачати вихід ізраїльських сил із Гази та встановлення тривалого режиму припинення вогню.

Переговори тривають на тлі зростаючої міжнародної напруженості, а угода може стати ключовим кроком до зниження рівня конфлікту в регіоні.

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