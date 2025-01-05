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ХАМАС погодився зі списком 34 осіб для звільнення в рамках мирної угоди

ХАМАС погодився зі списком 34 осіб для звільнення в рамках мирної угоди

Київ • УНН

 • 22473 перегляди

ХАМАС схвалив список із 34 осіб, запропонований Ізраїлем для звільнення в рамках потенційної угоди. Терористична організація продовжує наполягати на виведенні ізраїльських військ з Гази та тривалому припиненні вогню.

Терористична організація ХАМАС погодилася з представленим Ізраїлем списком із 34 осіб, яких планується звільнити в межах потенційної угоди про припинення бойових дій. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

Деталі

За інформацією джерела, ХАМАС зберігає незмінною свою позицію щодо умов домовленості. Організація наполягає на тому, що будь-яка угода повинна передбачати вихід ізраїльських сил із Гази та встановлення тривалого режиму припинення вогню. 

Переговори тривають на тлі зростаючої міжнародної напруженості, а угода може стати ключовим кроком до зниження рівня конфлікту в регіоні.

Ізраїль та ХАМАС відновили переговори в Катарі: що відомо про нову спробу05.01.25, 16:47 • 33216 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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