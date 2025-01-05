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Ізраїль та ХАМАС відновили переговори в Катарі: що відомо про нову спробу

Київ • УНН

 • 33216 перегляди

Ізраїльська делегація прибула до Катару для відновлення непрямих переговорів з ХАМАС щодо звільнення заручників. Прем'єр-міністр Нетаньягу надав детальні інструкції щодо ведення переговорного процесу.

Ізраїль підтвердив поновлення непрямих переговорів з ХАМАС у Катарі з метою звільнення заручників, які утримуються в секторі Газа, де внаслідок ізраїльських ударів, за даними місцевих служб екстреної допомоги, загинуло понад 80 людей.

Передає УНН із посиланням на France24.

Міністр оборони Ізраїлю Ізраїль Кац підтвердив, що в Катарі відновилися непрямі переговори з ХАМАС щодо звільнення заручників, викрадених під час бомбардувань у жовтні 2023 року.

докладаються зусилля для звільнення заручників, зокрема ізраїльської делегації, яка вчора (у п'ятницю) відбула на переговори до Катару

- йдеться в повідомленні його офісу.

Кац заявив, що прем'єр-міністр Біньямін Нетаньягу дав "детальні інструкції щодо продовження переговорів".

Нагадаємо

Ізраїльські ВПС успішно перехопили ракету, запущену хуситами з Ємену, до її входження в повітряний простір країни. Ізраїль попередив хуситів та Іран про можливість нищівних ударів у відповідь на атаки.

ЦАХАЛ знищив підпільну базу ХАМАС з виробництва зброї 05.01.25, 02:30 • 28208 переглядiв

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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