Ізраїль та ХАМАС відновили переговори в Катарі: що відомо про нову спробу

Ізраїль підтвердив поновлення непрямих переговорів з ХАМАС у Катарі з метою звільнення заручників, які утримуються в секторі Газа, де внаслідок ізраїльських ударів, за даними місцевих служб екстреної допомоги, загинуло понад 80 людей.

Передає УНН із посиланням на France24.

Міністр оборони Ізраїлю Ізраїль Кац підтвердив, що в Катарі відновилися непрямі переговори з ХАМАС щодо звільнення заручників, викрадених під час бомбардувань у жовтні 2023 року.

докладаються зусилля для звільнення заручників, зокрема ізраїльської делегації, яка вчора (у п'ятницю) відбула на переговори до Катару