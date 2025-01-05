Израиль и ХАМАС возобновили переговоры в Катаре: что известно о новой попытке
Киев • УНН
Израильская делегация прибыла в Катар для возобновления непрямых переговоров с ХАМАС по освобождению заложников. Премьер-министр Нетаньяху предоставил подробные инструкции по ведению переговорного процесса.
Израиль подтвердил возобновление непрямых переговоров с ХАМАС в Катаре с целью освобождения заложников, удерживаемых в секторе Газа, где в результате израильских ударов, по данным местных служб экстренной помощи, погибло более 80 человек.
Передает УНН со ссылкой на France24.
Министр обороны Израиля Израиль Кац подтвердил, что в Катаре возобновились непрямые переговоры с ХАМАС по освобождению заложников, похищенных во время бомбардировок в октябре 2023 года.
прилагаются усилия для освобождения заложников, в частности израильской делегации, которая вчера (в пятницу) отбыла на переговоры в Катар
Кац заявил, что премьер-министр Биньямин Нетаньяху дал «детальные инструкции по продолжению переговоров».
Напомним,
Израильские ВВС успешно перехватили ракету, запущенную хуситами из Йемена, до ее вхождения в воздушное пространство страны. Израиль предупредил хуситов и Иран о возможности сокрушительных ударов в ответ на атаки.
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