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Израиль и ХАМАС возобновили переговоры в Катаре: что известно о новой попытке

Израиль и ХАМАС возобновили переговоры в Катаре: что известно о новой попытке

Киев  •  УНН

 • 7552 просмотра

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Израильская делегация прибыла в Катар для возобновления непрямых переговоров с ХАМАС по освобождению заложников. Премьер-министр Нетаньяху предоставил подробные инструкции по ведению переговорного процесса.

Израиль подтвердил возобновление непрямых переговоров с ХАМАС в Катаре с целью освобождения заложников, удерживаемых в секторе Газа, где в результате израильских ударов, по данным местных служб экстренной помощи, погибло более 80 человек.

Передает УНН со ссылкой на France24.

Министр обороны Израиля Израиль Кац подтвердил, что в Катаре возобновились непрямые переговоры с ХАМАС по освобождению заложников, похищенных во время бомбардировок в октябре 2023 года.

прилагаются усилия для освобождения заложников, в частности израильской делегации, которая вчера (в пятницу) отбыла на переговоры в Катар

- говорится в сообщении его офиса.

Кац заявил, что премьер-министр Биньямин Нетаньяху дал «детальные инструкции по продолжению переговоров».

Напомним,

Израильские ВВС успешно перехватили ракету, запущенную хуситами из Йемена, до ее вхождения в воздушное пространство страны. Израиль предупредил хуситов и Иран о возможности сокрушительных ударов в ответ на атаки.

ЦАХАЛ уничтожил подпольную базу ХАМАС по производству оружия5 янв. 2025, 00:30 • 23035 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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katarКатар
biniamin-netaniakhuБиньямин Нетаньяху
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