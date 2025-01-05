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Ізраїль повідомив про черговий перехоплений ракетний удар з Ємену

Ізраїль повідомив про черговий перехоплений ракетний удар з Ємену

Київ • УНН

 • 42694 перегляди

Ізраїльські ВПС успішно перехопили ракету, запущену хуситами з Ємену, до її входження в повітряний простір країни. Ізраїль попередив хуситів та Іран про можливість нищівних ударів у відповідь на атаки.

Ізраїльські ВПС в ніч на неділю перехопили ракету, випущену представниками збройних сил хуситів Ємену.

Передає УНН із посиланням на Іsraelheute.

На тлі конфлікту між Ізраїлем і хуситами Ємену, ізраїльська армія вкотре повідомила про ракетний обстріл своєї території.

"Після того, як в Тальмей-Еласарі зазвучали сирени, ракета, випущена з Ємену, була перехоплена до того, як вона досягла Ізраїлю", - повідомили сьогодні військові. 

Раніше жодної заяви з приводу запуску ракети від ополчення Хуси, що діє в Ємені, не було.

Довідка

Хусити підтримуються Іраном; збройне формування неодноразово атакувало Ізраїль ракетами та безпілотниками. 

Уряд Ізраїлю нещодавно пригрозив ополченцям, що їх спіткає така ж доля, як Хамас і Хезболла, якщо вони не припинять напади.

Ізраїль попередив хуситів та Іран про можливість нищівних ударів31.12.24, 01:17 • 24768 переглядiв

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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izrailІзраїль
iranІран
yemenЄмен

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