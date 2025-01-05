Израиль сообщил об очередном перехваченном ракетном ударе из Йемена
Киев • УНН
Израильские ВВС успешно перехватили ракету, запущенную хуситами из Йемена, до ее вхождения в воздушное пространство страны. Израиль предупредил хуситов и Иран о возможности сокрушительных ударов в ответ на атаки.
Израильские ВВС в ночь на воскресенье перехватили ракету, выпущенную представителями вооруженных сил хуситов Йемена.
Передает УНН со ссылкой на Іsraelheute.
На фоне конфликта между Израилем и хуситами Йемена, израильская армия в очередной раз сообщила о ракетном обстреле своей территории.
«После того, как в Тальмей-Эласаре зазвучали сирены, ракета, выпущенная из Йемена, была перехвачена до того, как она достигла Израиля», - сообщили сегодня военные.
Ранее никакого заявления по поводу запуска ракеты от ополчения Хусы, действующего в Йемене, не было.
Справка
Хуситы поддерживаются Ираном; вооруженное формирование неоднократно атаковало Израиль ракетами и беспилотниками.
Правительство Израиля недавно пригрозило ополченцам, что их постигнет такая же участь, как Хамас и Хезболла, если они не прекратят нападения.
Израиль предупредил хуситов и Иран о возможности сокрушительных ударов30 дек. 2024, 23:17 • 22691 просмотр