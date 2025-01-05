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Израиль сообщил об очередном перехваченном ракетном ударе из Йемена

Израиль сообщил об очередном перехваченном ракетном ударе из Йемена

Киев  •  УНН

 • 3314 просмотра

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Израильские ВВС успешно перехватили ракету, запущенную хуситами из Йемена, до ее вхождения в воздушное пространство страны. Израиль предупредил хуситов и Иран о возможности сокрушительных ударов в ответ на атаки.

Израильские ВВС в ночь на воскресенье перехватили ракету, выпущенную представителями вооруженных сил хуситов Йемена.

Передает УНН со ссылкой на Іsraelheute.

На фоне конфликта между Израилем и хуситами Йемена, израильская армия в очередной раз сообщила о ракетном обстреле своей территории.

«После того, как в Тальмей-Эласаре зазвучали сирены, ракета, выпущенная из Йемена, была перехвачена до того, как она достигла Израиля», - сообщили сегодня военные. 

Ранее никакого заявления по поводу запуска ракеты от ополчения Хусы, действующего в Йемене, не было.

Справка

Хуситы поддерживаются Ираном; вооруженное формирование неоднократно атаковало Израиль ракетами и беспилотниками. 

Правительство Израиля недавно пригрозило ополченцам, что их постигнет такая же участь, как Хамас и Хезболла, если они не прекратят нападения.

Израиль предупредил хуситов и Иран о возможности сокрушительных ударов30 дек. 2024, 23:17 • 22691 просмотр

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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