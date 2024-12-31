Израиль предупредил хуситов и Иран о возможности сокрушительных ударов

Израиль угрожает хуситам и Тегерану. Об этом сообщает AP, передает УНН.

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Посол Израиля в ООН Дэнни Данон обратился к йеменским боевикам-хуситам, поддерживаемым Ираном, с серьезным предупреждением. Он заявил, что если хуситы продолжат свои ракетные атаки на Израиль, их ждет та же "плачевная судьба", что и у лидеров ХАМАС и Хезболлы, которые также столкнулись с жесткими ответными мерами.

Данон также предупредил Тегеран, что Израиль имеет все возможности для нанесения ударов по любой цели на Ближнем Востоке, в том числе и по объектам в Иране. Он подчеркнул, что Израиль не потерпит атак со стороны иранских прокси и готов к решительным действиям в случае угрозы своей безопасности.

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