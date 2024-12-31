Ізраїль попередив хуситів та Іран про можливість нищівних ударів
Київ • УНН
Посол Ізраїлю в ООН Денні Данон попередив хуситів про "жалюгідну долю" у разі продовження атак. Він також заявив про готовність Ізраїлю завдати ударів по будь-яких цілях на Близькому Сході, включаючи Іран.
Ізраїль погрожує хуситам і Тегерану. Про це повідомляє AP, передає УНН.
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Посол Ізраїлю в ООН Денні Данон звернувся до єменських бойовиків-хуситів, підтримуваних Іраном, із серйозним попередженням. Він заявив, що якщо хусити продовжать свої ракетні атаки на Ізраїль, їх чекає та сама "жалюгідна доля", що і у лідерів ХАМАС та Хезболли, які також зіткнулися з жорсткими відповідними заходами.
Данон також попередив Тегеран, що Ізраїль має всі можливості для завдання ударів по будь-якій цілі на Близькому Сході, в тому числі і по об'єктах в Ірані. Він наголосив, що Ізраїль не потерпить атак з боку іранських проксі та готовий до рішучих дій у разі загрози своїй безпеці.
Хусити атакували судно біля берегів Ємену15.03.24, 03:21 • 79147 переглядiв