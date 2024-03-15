Хуситы атаковали судно у берегов Йемена

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Блокирование польско-украинской границы приведет к росту цен на ряд товаров - Ассоциация ритейлеров
  •  104655 просмотра

Блокирование польско-украинской границы приведет к росту цен на ряд товаров - Ассоциация ритейлеров

Эксклюзив
МОУ в 2023 году заключило почти вдвое меньше контрактов на закупку вооружения, чем в 2022 году: в чем причина
  •  105442 просмотра

МОУ в 2023 году заключило почти вдвое меньше контрактов на закупку вооружения, чем в 2022 году: в чем причина

Эксклюзив
Владелец "Мегабанка" обратится к правоохранителям относительно поездок руководителя ФГВФЛ Рекрут на авто его банка и продажи Фондом активов по заниженной цене
  •  116881 просмотра

Владелец "Мегабанка" обратится к правоохранителям относительно поездок руководителя ФГВФЛ Рекрут на авто его банка и продажи Фондом активов по заниженной цене

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: в очереди более 1,1 тыс. грузовиков
13 марта 2024, 13:24  •  135031 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в очереди более 1,1 тыс. грузовиков

Эксклюзив
Из-за этого некоторые иностранные компании требуют полную предоплату по контрактам на поставку вооружения - гендиректор "Украинской бронетехники"
13 марта 2024, 12:47  •  127055 просмотра

Из-за этого некоторые иностранные компании требуют полную предоплату по контрактам на поставку вооружения - гендиректор "Украинской бронетехники"

Эксклюзив
Биткоин по капитализации вскоре может сравниться с золотом: эксперт объяснил, почему эти активы становятся все популярнее
13 марта 2024, 11:19  •  126692 просмотра

Биткоин по капитализации вскоре может сравниться с золотом: эксперт объяснил, почему эти активы становятся все популярнее

Эксклюзив
Налоговая политика Гетманцева приведет к упадку украинской экономики - предпринимательница
13 марта 2024, 08:51  •  120593 просмотра

Налоговая политика Гетманцева приведет к упадку украинской экономики - предпринимательница

Эксклюзив
Руководитель Фонда гарантирования вкладов Рекрут вместе с родителями путешествовала за границу на авто "Мегабанка", который находится в процессе ликвидации - источники
13 марта 2024, 07:53  •  109041 просмотра

Руководитель Фонда гарантирования вкладов Рекрут вместе с родителями путешествовала за границу на авто "Мегабанка", который находится в процессе ликвидации - источники

В ЕС подготовили переговорную рамку для вступления Украины: о чем идет речь и что дальше
12 марта 2024, 16:04  •  123293 просмотра

В ЕС подготовили переговорную рамку для вступления Украины: о чем идет речь и что дальше

Эксклюзив
ЕС и США могут помогать Украине закупать боеприпасы в Балканских странах - эксперт
12 марта 2024, 12:13  •  121225 просмотра

ЕС и США могут помогать Украине закупать боеприпасы в Балканских странах - эксперт

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Публикации

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Депутат от "Украинской стратегии Гройсмана" передал почти 400 гектаров государственной земли частной фирме: что известно

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12 марта 2024, 09:24  •  215902 просмотра
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11 марта 2024, 08:40  •  268273 просмотра

Хуситы атаковали судно у берегов Йемена

Хуситы атаковали судно в 50 морских милях к юго-западу от йеменского портового города Ходейда, сообщает Центр координации морской торговли ВМС Великобритании.

Война •   •  5384 просмотра
Хуситы атаковали судно у берегов Йемена

Bloomberg: Пентагону нужно восполнить запасы оружия на $6,5 млрд

После предоставления военной помощи Украине Министерство обороны США нуждается в пополнении своих запасов вооружений стоимостью 6,5 миллиардов долларов.

Война •   •  7881 просмотра
Bloomberg: Пентагону нужно восполнить запасы оружия на $6,5 млрд

В столице Сомали боевики "Аш-Шабаб" напали на отель

Боевики "Аш-Шабаб" напали на отель вблизи президентского дворца в Могадишо, Сомали, ранив главу Министерства юстиции, нескольких депутатов, полицейских и военнослужащих.

Война •   •  7229 просмотра
В столице Сомали боевики "Аш-Шабаб" напали на отель

В Хмельницкой области ПВО сбила два "шахеда"

Во время воздушного налета в Хмельницкой области в ночь на 15 марта системы противовоздушной обороны сбили два вражеских беспилотника "Шахид", жертв и разрушений не зафиксировано.

Война •   •  8717 просмотра
В Хмельницкой области ПВО сбила два "шахеда"

В Киеве объявили воздушную тревогу

В Киеве объявлена воздушная тревога из-за угрозы запуска баллистических ракет, сообщает Киевская городская государственная администрация.

Война •   •  12039 просмотра
В Киеве объявили воздушную тревогу

ХАМАС передал Израилю список требований для освобождения заложников

Как сообщают израильские газеты со ссылкой на неназванные источники, ХАМАС передал посреднику список требований, которые должны быть выполнены перед возможным освобождением израильских заложников.

Новости Мира •   •  9181 просмотра
ХАМАС передал Израилю список требований для освобождения заложников

На Киевщине работает ППО

В Киевской области работают силы противовоздушной обороны для борьбы с вражескими беспилотниками, о чем сообщила Киевская областная военная администрация после объявления воздушной тревоги в 1 час ночи.

Война •   •  11252 просмотра
На Киевщине работает ППО

В Пентагоне рассказали об уникальном пакете помощи Украине

США предоставили Украине уникальный пакет военной помощи на сумму 300 миллионов долларов, включая зенитные ракеты "Стингер" и боеприпасы для систем противовоздушной обороны, но это был единичный случай и не был частью постоянной программы помощи.

Война •   •  12517 просмотра
В Пентагоне рассказали об уникальном пакете помощи Украине

Жителей российской Козинки на Белгородщине эвакуировали

Жители приграничного российского села Козинка в Белгородской области были эвакуированы из-за серьезных разрушений, вызванных боевыми действиями между российскими и украинскими войсками.

Война •   •  11827 просмотра
Жителей российской Козинки на Белгородщине эвакуировали

Макрон заявил о готовности к противостоянию с Россией

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о готовности Франции противостоять России, если она продолжит эскалацию ситуации, гарантируя, что Россия никогда не победит, поддерживая суверенитет Украины и ее международно признанные границы.

Война •   •  12188 просмотра
Макрон заявил о готовности к противостоянию с Россией