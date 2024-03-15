Хуситы атаковали судно у берегов Йемена

Нападение на судно зафиксировано в 50 морских милях к юго-западу от йеменского портового города Ходейда. Об этом сообщил Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO), передает УНН.

Цитата

UKMTO получил сообщение об инциденте в 50 морских милях к юго-западу от Ходейды в Йемене сказано в сообщении

Инцидент обозначен как нападение. Других подробностей пока нет.

В Красном море впервые затонул корабль, который атаковали хуситы