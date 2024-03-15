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Руководитель Фонда гарантирования вкладов Рекрут вместе с родителями путешествовала за границу на авто "Мегабанка", который находится в процессе ликвидации - источники
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Хуситы атаковали судно у берегов Йемена
Хуситы атаковали судно в 50 морских милях к юго-западу от йеменского портового города Ходейда, сообщает Центр координации морской торговли ВМС Великобритании.
Bloomberg: Пентагону нужно восполнить запасы оружия на $6,5 млрд
После предоставления военной помощи Украине Министерство обороны США нуждается в пополнении своих запасов вооружений стоимостью 6,5 миллиардов долларов.
В столице Сомали боевики "Аш-Шабаб" напали на отель
Боевики "Аш-Шабаб" напали на отель вблизи президентского дворца в Могадишо, Сомали, ранив главу Министерства юстиции, нескольких депутатов, полицейских и военнослужащих.
В Хмельницкой области ПВО сбила два "шахеда"
Во время воздушного налета в Хмельницкой области в ночь на 15 марта системы противовоздушной обороны сбили два вражеских беспилотника "Шахид", жертв и разрушений не зафиксировано.
В Киеве объявили воздушную тревогу
В Киеве объявлена воздушная тревога из-за угрозы запуска баллистических ракет, сообщает Киевская городская государственная администрация.
ХАМАС передал Израилю список требований для освобождения заложников
Как сообщают израильские газеты со ссылкой на неназванные источники, ХАМАС передал посреднику список требований, которые должны быть выполнены перед возможным освобождением израильских заложников.
На Киевщине работает ППО
В Киевской области работают силы противовоздушной обороны для борьбы с вражескими беспилотниками, о чем сообщила Киевская областная военная администрация после объявления воздушной тревоги в 1 час ночи.
В Пентагоне рассказали об уникальном пакете помощи Украине
США предоставили Украине уникальный пакет военной помощи на сумму 300 миллионов долларов, включая зенитные ракеты "Стингер" и боеприпасы для систем противовоздушной обороны, но это был единичный случай и не был частью постоянной программы помощи.
Жителей российской Козинки на Белгородщине эвакуировали
Жители приграничного российского села Козинка в Белгородской области были эвакуированы из-за серьезных разрушений, вызванных боевыми действиями между российскими и украинскими войсками.
Макрон заявил о готовности к противостоянию с Россией
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о готовности Франции противостоять России, если она продолжит эскалацию ситуации, гарантируя, что Россия никогда не победит, поддерживая суверенитет Украины и ее международно признанные границы.