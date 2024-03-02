В Красном море впервые затонул корабль, который атаковали хуситы

Эксклюзив
ГБР должно обратиться к главе НБУ с представлением об отстранении директора юрдепартамента Нацбанка Зимы - эксперт
01.03.24  •  132613 просмотра

ГБР должно обратиться к главе НБУ с представлением об отстранении директора юрдепартамента Нацбанка Зимы - эксперт

Эксклюзив
Украина может закупать боеприпасы в Балканских странах только через посредников - эксперт
01.03.24  •  162059 просмотра

Украина может закупать боеприпасы в Балканских странах только через посредников - эксперт

Эксклюзив
Надо законодательно урегулировать вопрос, чтобы в тендерах Минобороны не участвовали фирмы, которые их ранее срывали - эксперт
01.03.24  •  152178 просмотра

Надо законодательно урегулировать вопрос, чтобы в тендерах Минобороны не участвовали фирмы, которые их ранее срывали - эксперт

Эксклюзив
Европа уже передала Украине все избыточные снаряды - эксперт
29.02.24  •  183617 просмотра

Европа уже передала Украине все избыточные снаряды - эксперт

Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов обвинил журналистов в преследовании вместо адекватного ответа на обращение
29.02.24  •  199511 просмотра

Фонд гарантирования вкладов обвинил журналистов в преследовании вместо адекватного ответа на обращение

Эксклюзив
Офис Генпрокурора об осуждении украинских военнопленных в рф: отдельное направление наших расследований
29.02.24  •  168141 просмотра

Офис Генпрокурора об осуждении украинских военнопленных в рф: отдельное направление наших расследований

Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов физлиц задерживает выплату задолженности пенсионерам, которые держали средства в "Конкорде"
29.02.24  •  159048 просмотра

Фонд гарантирования вкладов физлиц задерживает выплату задолженности пенсионерам, которые держали средства в "Конкорде"

Эксклюзив
В школах в Украине работает более 400 офицеров безопасности, еще 200 проходят обучение
29.02.24  •  157504 просмотра

В школах в Украине работает более 400 офицеров безопасности, еще 200 проходят обучение

Эксклюзив
В Балканских странах есть советское вооружением, которое можно купить дешевле, чем натовское - эксперт
28.02.24  •  171250 просмотра

В Балканских странах есть советское вооружением, которое можно купить дешевле, чем натовское - эксперт

Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов физлиц остановил выплату почти полмиллиона гривен Бирже благотворительности "ДоброДій"
28.02.24  •  172125 просмотра

Фонд гарантирования вкладов физлиц остановил выплату почти полмиллиона гривен Бирже благотворительности "ДоброДій"

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальное
В Красном море впервые затонул корабль, который атаковали хуситы

В Красном море впервые затонул корабль, который атаковали хуситы

Киев  •  УНН

2 марта 2024, 17:47  •  8450 просмотра

Read in English

Грузовое судно Rubymar под флагом Белиза, перевозившее 41 тонну удобрений, затонуло в Красном море после нападения йеменских хуситов, что может вызвать экологическую катастрофу.

В Красном море затонуло судно Rubymar, которые на прошлой неделе атаковали йеменские хуситы.  Об этом пишет издание Reuters со ссылкой на заявление международно признанного правительства Йемена, передает УНН.  

Детали 

Отмечается, что если затопление судна подтвердится, то это будет первый случай потери корабля с момента начала нападений хуситов на коммерческие суда в ноябре 2023 года. 

В издании добавляют, что в начале этой недели представители Йемена посетили Rubymar и сообщили, что судно затоплено и может пойти ко дну в течение нескольких дней. Его затопление может вызвать экологическую катастрофу, ведь судно перевозило 41 тонну удобрений.

Лидер йеменских хуситов угрожает атаковать из "подводного оружия" в Красном море22 февраля 2024, 16:56 • 22001 просмотр

Кроме того, американские военные ранее заявили, что атака значительно повредила судно, в результате чего в море появилось 29-километровое нефтяное пятно.

Дополнение

В феврале йеменские хуситы заявили, что попали в британское грузовое судно Rubymar в Аденском заливе.

Тогда британская морская охранная компания Ambrey сообщила, что грузовое судно Rubymar под флагом Белиза, зарегистрированное в Ливане, подверглось нападению в Баб-эль-Мандебском проливе возле Йемена, когда шло из Хор-Факкана (ОАЭ) в Варну (Болгария).

Напомним

ЕС начинает военно-морскую операцию под названием "Aspides" для обеспечения свободы судоходства в Красном море и реагирования на нападения боевиков-хуситов в Йемене.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

Новости Мира
reutersReuters
krasnoe-moreКрасное море
livanЛиван
yevropeiskii-soyuzЕвропейский Союз
bolgariyaБолгария
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
yemenЙемен
В Червоному морі вперше затонув корабель, який атакували хусити
First ship attacked by Houthis sinks in the Red Sea
Новости по теме

В Красном море впервые затонул корабль, который атаковали хуситы

Грузовое судно Rubymar под флагом Белиза, перевозившее 41 тонну удобрений, затонуло в Красном море после нападения йеменских хуситов, что может вызвать экологическую катастрофу.

Новости Мира •   •  8450 просмотра
В Красном море впервые затонул корабль, который атаковали хуситы

Зеленский дал Сырскому карт-бланш на любые кадровые изменения в армии

Президент Украины заявил, что Главнокомандующий Вооруженных Сил имеет все полномочия для проведения любых кадровых изменений в армии и ожидает от него доклада с предложениями по дальнейшим изменениям.

Война •   •  13635 просмотра
Зеленский дал Сырскому карт-бланш на любые кадровые изменения в армии

Армия рф атаковала Никопольщину дронами и артиллерией: есть разрушения и двое раненых

российские войска атаковали Никопольский район Днепропетровской области Украины с помощью беспилотников-камикадзе и артиллерии, повредив частные дома, хозяйственные постройки, транспортные средства, инфраструктуру и ранив двух пожилых женщин.

Война •   •  14076 просмотра
Армия рф атаковала Никопольщину дронами и артиллерией: есть разрушения и двое раненых

"В таких атаках нет военного смысла": на фоне обстрела Одессы Зеленский призвал партнеров усилить ПВО Украины

Президент Украины Владимир Зеленский призвал международных партнеров срочно предоставить больше средств противовоздушной обороны для защиты украинских городов от ударов российских беспилотников.

Общество •   •  16957 просмотра
"В таких атаках нет военного смысла": на фоне обстрела Одессы Зеленский призвал партнеров усилить ПВО Украины

Силы ПВО сбили еще один российский Су-34 на востоке

Военно-воздушные силы Украины сбили российский истребитель Су-34 на востоке Украины.

Война •   •  18142 просмотра
Силы ПВО сбили еще один российский Су-34 на востоке

Под завалами могут быть еще 8 человек, среди них - 2 детей: спасательная операция продолжается - Кипер

В результате российского ракетного удара по жилому дому в Одессе известно о по меньшей мере семи погибших. Кроме того, под завалами дома еще могут находиться люди.

Война •   •  18828 просмотра
Под завалами могут быть еще 8 человек, среди них - 2 детей: спасательная операция продолжается - Кипер

На оккупированных территориях россияне сгоняют военных на выборы президента рф - Центр нацсопротивления

Сопротивление сообщает, что россияне заставляют военнослужащих вооруженных сил рф голосовать на оккупированных территориях, чтобы искусственно повысить явку.

Война •   •  18726 просмотра
На оккупированных территориях россияне сгоняют военных на выборы президента рф - Центр нацсопротивления

Скандал с прослушкой немецких офицеров: в Бундестаге призывают усилить контрразведку

Председатель комитета обороны Германии призывает к усилению мер безопасности на фоне сообщений о прослушивании немецких офицеров россией.

Новости Мира •   •  17057 просмотра
Скандал с прослушкой немецких офицеров: в Бундестаге призывают усилить контрразведку

В Одессе из-под завалов достали тела матери и трехмесячного младенца

Спасатели в Одессе извлекли из-под завалов тела матери и ее трехмесячного ребенка после того, как россияне целенаправленно атаковали жилой дом.

Общество •   •  27467 просмотра
В Одессе из-под завалов достали тела матери и трехмесячного младенца

россияне закрыли диспансеры на ВОТ для украинцев - Центр нацсопротивления

россияне на оккупированных украинских территориях закрыли медицинские учреждения для украинцев и требуют получения российских паспортов, ограничивая права и поощряя к отказу от украинского гражданства.

Общество •   •  27328 просмотра
россияне закрыли диспансеры на ВОТ для украинцев - Центр нацсопротивления