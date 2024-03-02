В Красном море впервые затонул корабль, который атаковали хуситы
Киев • УНН
Грузовое судно Rubymar под флагом Белиза, перевозившее 41 тонну удобрений, затонуло в Красном море после нападения йеменских хуситов, что может вызвать экологическую катастрофу.
В Красном море затонуло судно Rubymar, которые на прошлой неделе атаковали йеменские хуситы. Об этом пишет издание Reuters со ссылкой на заявление международно признанного правительства Йемена, передает УНН.
Детали
Отмечается, что если затопление судна подтвердится, то это будет первый случай потери корабля с момента начала нападений хуситов на коммерческие суда в ноябре 2023 года.
В издании добавляют, что в начале этой недели представители Йемена посетили Rubymar и сообщили, что судно затоплено и может пойти ко дну в течение нескольких дней. Его затопление может вызвать экологическую катастрофу, ведь судно перевозило 41 тонну удобрений.
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Кроме того, американские военные ранее заявили, что атака значительно повредила судно, в результате чего в море появилось 29-километровое нефтяное пятно.
Дополнение
В феврале йеменские хуситы заявили, что попали в британское грузовое судно Rubymar в Аденском заливе.
Тогда британская морская охранная компания Ambrey сообщила, что грузовое судно Rubymar под флагом Белиза, зарегистрированное в Ливане, подверглось нападению в Баб-эль-Мандебском проливе возле Йемена, когда шло из Хор-Факкана (ОАЭ) в Варну (Болгария).
Напомним
ЕС начинает военно-морскую операцию под названием "Aspides" для обеспечения свободы судоходства в Красном море и реагирования на нападения боевиков-хуситов в Йемене.
В Красном море впервые затонул корабль, который атаковали хуситы
Грузовое судно Rubymar под флагом Белиза, перевозившее 41 тонну удобрений, затонуло в Красном море после нападения йеменских хуситов, что может вызвать экологическую катастрофу.
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