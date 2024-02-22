Лидер йеменских хуситов угрожает атаковать из "подводного оружия" в Красном море

Йеменские хуситы, которых поддерживает Иран, усилят нападения на корабли в Красном море и других водах и ввели "подводное оружие" в знак неизменной солидарности с палестинцами в войне в Газе. Об этом заявил лидер боевого формирования хуситов в четверг, 22 февраля, передает УНН со ссылкой на Reuters и La Tribune.

Детали

Абдул Малик аль-Хути, лидер поддерживаемой Ираном шиитской группировки, во время телевизионного обращения на йеменском канале "Аль-Масира" заявил, что боевики движения хуси будут использовать "подводное оружие" для нападения на корабли, следующие через Красное и Аравийское моря.

Операции в Красном и Аравийском морях, Баб-эль-Мандабском проливе и Аденском заливе продолжаются, усиливаются и являются эффективными - добавил Абдулмалик аль-Хути в телевизионной речи. Впрочем он не сообщил подробностей относительно вооружения подводной лодки.

Аль-Хути также приветствовал "огромные экономические убытки", вызванные атаками его боевиков на торговые суда, которых с начала эскалации было 183, сказал йеменский лидер.

Дополнение

В четверг в Аденском заливе у побережья Йемена был осуществлен ракетный обстрел судна, что вызвало пожар на борту. Сообщается, что это было британское грузовое судно под флагом Палау.

Судно, "похоже, направлялось из Мап Та Пхут, Таиланд, в направлении Красного моря", - сообщила компания по анализу данных Ambrey Analytics.

Еще одно судно, Rubymar, было повреждено в Аденском заливе в результате ракетного обстрела в воскресенье, ответственность за который взяли на себя хуситы, передает La Tribune.

Напомним,

Грузовое судно, плавающее под флагом Греции и принадлежащее США, сообщило о ракетной атаке в Аденском заливе и призвало к военной помощи, по данным британской компании морской безопасности Ambrey.

Согласно новым сообщениям, Иран передал России сотни баллистических ракет с дальностью полета до 700 км.

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