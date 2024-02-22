Лидер йеменских хуситов угрожает атаковать из "подводного оружия" в Красном море
Лидер Хути пригрозил усилить атаки на корабли в Красном море и прилегающих водах, используя новое подводное оружие.
рф 20 раз атаковала Никопольщину: повреждено промышленное предприятие и линии электропередач
российские беспилотники 20 раз атаковали Никопольский район, повредив коммуникации, линии электропередач и оставив без света 1400 семей.
Укрзализныця позволит тем, кто опоздал на свой рейс из-за протестов в Польше, пересесть на другой поезд
Укрзализныця позволит пассажирам, которые опоздали на поезда из-за протестов фермеров, блокирующих дороги в Польше, пересесть на другие поезда при наличии билетов.
Суд оставил Игоря Гринкевича под стражей
Апелляционный суд Киева оставил в силе решение о содержании под стражей львовского бизнесмена Игоря Гринкевича по обвинению в попытке подкупа сотрудника ГБР.
Зеленский очертил приоритеты Украины на 2024 год чтобы завершить войну с россией
Зеленский обозначил три основные задачи Украины на 2024 год: защита украинцев от российского террора, реализация предложенной им Формулы мира для восстановления международного права и возвращения украинских пленных, а также налаживание оборонного сотрудничества и введение санкций против России.
У берегов Йемена атаковано грузовое судно, на палубе вспыхнул пожар
Грузовое судно было обстреляно ракетами у берегов Йемена, что вызвало пожар на борту.
Собирают всю доказательную базу для установления типов ракет, которыми враг наносит удары по Украине - представитель Воздушных сил Игнат о работе КНИИСЭ
Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины всегда ждут официальной информации от экспертов КНИИСЭ, чтобы идентифицировать типы ракет, которые враг использует для нанесения ударов по Украине.
Верховный представитель ЕС призывает страны-члены срочно увеличить поставки боеприпасов для Украины
Боррелл призвал страны ЕС срочно увеличить поставки боеприпасов для решительно настроенных солдат Украины, которые нуждаются в огромных количествах, чтобы продолжать сражаться.
Гендиректор Mercedes считает протекционизм против Китая разрушительным для европейской экономики
Генеральный директор Mercedes предостерег политиков ЕС от протекционизма в ответ на действия Китая, заявив, что любой шаг ЕС по ужесточению политики протекционизма будет разрушительным для европейской экономики.
Литва призвала ввести санкции против Ирана за поставки ракет в рф
Литва призывает к санкциям против Ирана за поставки баллистических ракет россии для поддержки ее войны против Украины.