Лидер йеменских хуситов угрожает атаковать из "подводного оружия" в Красном море

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Эксперт: откуда Гетманцев берет цифры о теневом табачном рынке - я не знаю
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Эксперт: откуда Гетманцев берет цифры о теневом табачном рынке - я не знаю

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Лиховой о ситуации возле Угледара: контролируемая
  •  107611 просмотра

Лиховой о ситуации возле Угледара: контролируемая

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Нардеп Южанина будет инициировать расследование относительно поездок за границу на авто ликвидируемого банка директора-распорядителя ФГВФЛ Рекрут
  •  117658 просмотра

Нардеп Южанина будет инициировать расследование относительно поездок за границу на авто ликвидируемого банка директора-распорядителя ФГВФЛ Рекрут

Эксклюзив
Руководитель ФГВФЛ Рекрут обратилась к правоохранителям из-за того, что журналисты спросили о ее выездах за границу
21.02.24  •  173090 просмотра

Руководитель ФГВФЛ Рекрут обратилась к правоохранителям из-за того, что журналисты спросили о ее выездах за границу

Эксклюзив
Украинские перевозчики проводят акции протеста на четырех ПП в ответ на польскую блокаду
21.02.24  •  207450 просмотра

Украинские перевозчики проводят акции протеста на четырех ПП в ответ на польскую блокаду

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: в очереди на шести ПП около 2,5 тыс. грузовиков
21.02.24  •  192422 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в очереди на шести ПП около 2,5 тыс. грузовиков

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рф пытается атаковать вблизи Табаевки, однако она там в не выгодном положении - Евлаш
20.02.24  •  213086 просмотра

рф пытается атаковать вблизи Табаевки, однако она там в не выгодном положении - Евлаш

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Евлаш объяснил важность для рф занятия плацдарма вблизи Торского выступа
20.02.24  •  223778 просмотра

Евлаш объяснил важность для рф занятия плацдарма вблизи Торского выступа

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Может быть элементом мягкого шантажа - эксперт об информационной атаке на Минобороны и ДОТ
20.02.24  •  194735 просмотра

Может быть элементом мягкого шантажа - эксперт об информационной атаке на Минобороны и ДОТ

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Экс-замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудуху уволили из-за уголовного дела, открытого в отношении нее - источник
19.02.24  •  209781 просмотра

Экс-замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудуху уволили из-за уголовного дела, открытого в отношении нее - источник

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Новости по теме

Лидер йеменских хуситов угрожает атаковать из "подводного оружия" в Красном море

Лидер Хути пригрозил усилить атаки на корабли в Красном море и прилегающих водах, используя новое подводное оружие.

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Лидер йеменских хуситов угрожает атаковать из "подводного оружия" в Красном море

рф 20 раз атаковала Никопольщину: повреждено промышленное предприятие и линии электропередач

российские беспилотники 20 раз атаковали Никопольский район, повредив коммуникации, линии электропередач и оставив без света 1400 семей.

Война •   •  11890 просмотра
рф 20 раз атаковала Никопольщину: повреждено промышленное предприятие и линии электропередач

Укрзализныця позволит тем, кто опоздал на свой рейс из-за протестов в Польше, пересесть на другой поезд

Укрзализныця позволит пассажирам, которые опоздали на поезда из-за протестов фермеров, блокирующих дороги в Польше, пересесть на другие поезда при наличии билетов.

Общество •   •  13466 просмотра
Укрзализныця позволит тем, кто опоздал на свой рейс из-за протестов в Польше, пересесть на другой поезд

Суд оставил Игоря Гринкевича под стражей

Апелляционный суд Киева оставил в силе решение о содержании под стражей львовского бизнесмена Игоря Гринкевича по обвинению в попытке подкупа сотрудника ГБР.

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Суд оставил Игоря Гринкевича под стражей

Зеленский очертил приоритеты Украины на 2024 год чтобы завершить войну с россией

Зеленский обозначил три основные задачи Украины на 2024 год: защита украинцев от российского террора, реализация предложенной им Формулы мира для восстановления международного права и возвращения украинских пленных, а также налаживание оборонного сотрудничества и введение санкций против России.

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Зеленский очертил приоритеты Украины на 2024 год чтобы завершить войну с россией

У берегов Йемена атаковано грузовое судно, на палубе вспыхнул пожар

Грузовое судно было обстреляно ракетами у берегов Йемена, что вызвало пожар на борту.

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У берегов Йемена атаковано грузовое судно, на палубе вспыхнул пожар

Собирают всю доказательную базу для установления типов ракет, которыми враг наносит удары по Украине - представитель Воздушных сил Игнат о работе КНИИСЭ

Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины всегда ждут официальной информации от экспертов КНИИСЭ, чтобы идентифицировать типы ракет, которые враг использует для нанесения ударов по Украине.

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Собирают всю доказательную базу для установления типов ракет, которыми враг наносит удары по Украине - представитель Воздушных сил Игнат о работе КНИИСЭ

Верховный представитель ЕС призывает страны-члены срочно увеличить поставки боеприпасов для Украины

Боррелл призвал страны ЕС срочно увеличить поставки боеприпасов для решительно настроенных солдат Украины, которые нуждаются в огромных количествах, чтобы продолжать сражаться.

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Верховный представитель ЕС призывает страны-члены срочно увеличить поставки боеприпасов для Украины

Гендиректор Mercedes считает протекционизм против Китая разрушительным для европейской экономики

Генеральный директор Mercedes предостерег политиков ЕС от протекционизма в ответ на действия Китая, заявив, что любой шаг ЕС по ужесточению политики протекционизма будет разрушительным для европейской экономики.

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Гендиректор Mercedes считает протекционизм против Китая разрушительным для европейской экономики

Литва призвала ввести санкции против Ирана за поставки ракет в рф

Литва призывает к санкциям против Ирана за поставки баллистических ракет россии для поддержки ее войны против Украины.

Война •   •  17064 просмотра
Литва призвала ввести санкции против Ирана за поставки ракет в рф