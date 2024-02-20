Хусити атакували британське судно Rubymar ракетами, воно затонуло – ЗМІ
Київ • УНН
Британський корабель Rubymar був атакований ракетами Хуті в Аденській затоці, що спричинило пожежу і затоплення судна після евакуації екіпажу.
У районі Аденської затоки британський корабель Rubymar зазнав ракетної атаки, внаслідок чого виникла велика пожежа і судно перейшло в стан негативної плавучості. Корабель просто почав тонути. Капітан корабля вчасно помітив критичні збитки і встиг евакуюватися разом із усім екіпажем на рятувальні шлюпки. Про це пише ВВС, передає УНН.
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За інформацією, екіпажу довелося залишити судно після нападу на нього в Аденській затоці, відповідальність за яке взяло на себе воєнізоване угруповання єменських хуситів.
Британське Управління морських торгових операцій повідомило, що неназване судно, яке зазнало пошкоджень від вибуху, було кинуто біля берегів Ємену.
За даними інформаційного сервісу Lloyd's List Intelligence, у судно потрапили дві ракети, воно зазнало серйозних пошкоджень.
Деякі телеграм-канали поширюють відео. на якому начебто тоне корабель Rubymar. Відео потребує додаткової перевірки.
Біля берегів Ємену нова ракетна атака на судно: хусити взяли відповідальність19.02.24, 14:19 • 25200 переглядiв