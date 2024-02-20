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Хуситы атаковали британское судно Rubymar ракетами, оно затонуло - СМИ

Хуситы атаковали британское судно Rubymar ракетами, оно затонуло - СМИ

Киев  •  УНН

19 февраля 2024, 23:10  •  4483 просмотра

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Британский корабль Rubymar был атакован ракетами Хути в Аденском заливе, что вызвало пожар и затопление судна после эвакуации экипажа.

В районе Аденского залива британский корабль Rubymar подвергся ракетной атаке, в результате чего возник большой пожар и судно перешло в состояние отрицательной плавучести. Корабль просто начал тонуть. Капитан корабля вовремя заметил критические убытки и успел эвакуироваться вместе со всем экипажем на спасательные шлюпки. Об этом пишет ВВС, передает УНН.

Детали

По информации, экипажу пришлось покинуть судно после нападения на него в Аденском заливе, ответственность за которое взяла на себя военизированная группировка йеменских хуситов.

Британское Управление морских торговых операций сообщило, что неназванное судно, которое получило повреждения от взрыва, было брошено у берегов Йемена.

По данным информационного сервиса Lloyd's List Intelligence, в судно попали две ракеты, оно получило серьезные повреждения.

Некоторые телеграмм-каналы распространяют видео. на котором якобы тонет корабль Rubymar. Видео требует дополнительной проверки.

У берегов Йемена новая ракетная атака на судно: хуситы взяли ответственность19 февраля 2024, 12:19 • 21867 просмотров

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Война
yemenЙемен
Хусити атакували британське судно Rubymar ракетами, воно затонуло – ЗМІ
Houthis attack British ship Rubymar with missiles, it sinks - media
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Хуситы атаковали британское судно Rubymar ракетами, оно затонуло - СМИ

Британский корабль Rubymar был атакован ракетами Хути в Аденском заливе, что вызвало пожар и затопление судна после эвакуации экипажа.

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