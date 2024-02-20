Хуситы атаковали британское судно Rubymar ракетами, оно затонуло - СМИ

В районе Аденского залива британский корабль Rubymar подвергся ракетной атаке, в результате чего возник большой пожар и судно перешло в состояние отрицательной плавучести. Корабль просто начал тонуть. Капитан корабля вовремя заметил критические убытки и успел эвакуироваться вместе со всем экипажем на спасательные шлюпки. Об этом пишет ВВС, передает УНН.

Детали

По информации, экипажу пришлось покинуть судно после нападения на него в Аденском заливе, ответственность за которое взяла на себя военизированная группировка йеменских хуситов.

Британское Управление морских торговых операций сообщило, что неназванное судно, которое получило повреждения от взрыва, было брошено у берегов Йемена.

По данным информационного сервиса Lloyd's List Intelligence, в судно попали две ракеты, оно получило серьезные повреждения.

Некоторые телеграмм-каналы распространяют видео. на котором якобы тонет корабль Rubymar. Видео требует дополнительной проверки.

У берегов Йемена новая ракетная атака на судно: хуситы взяли ответственность