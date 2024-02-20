Хуситы атаковали британское судно Rubymar ракетами, оно затонуло - СМИ
Киев • УНН
Британский корабль Rubymar был атакован ракетами Хути в Аденском заливе, что вызвало пожар и затопление судна после эвакуации экипажа.
В районе Аденского залива британский корабль Rubymar подвергся ракетной атаке, в результате чего возник большой пожар и судно перешло в состояние отрицательной плавучести. Корабль просто начал тонуть. Капитан корабля вовремя заметил критические убытки и успел эвакуироваться вместе со всем экипажем на спасательные шлюпки. Об этом пишет ВВС, передает УНН.
Детали
По информации, экипажу пришлось покинуть судно после нападения на него в Аденском заливе, ответственность за которое взяла на себя военизированная группировка йеменских хуситов.
Британское Управление морских торговых операций сообщило, что неназванное судно, которое получило повреждения от взрыва, было брошено у берегов Йемена.
По данным информационного сервиса Lloyd's List Intelligence, в судно попали две ракеты, оно получило серьезные повреждения.
Некоторые телеграмм-каналы распространяют видео. на котором якобы тонет корабль Rubymar. Видео требует дополнительной проверки.
У берегов Йемена новая ракетная атака на судно: хуситы взяли ответственность19 февраля 2024, 12:19 • 21867 просмотров
Хуситы атаковали британское судно Rubymar ракетами, оно затонуло - СМИ
Британский корабль Rubymar был атакован ракетами Хути в Аденском заливе, что вызвало пожар и затопление судна после эвакуации экипажа.
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