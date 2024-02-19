У берегов Йемена новая ракетная атака на судно: хуситы взяли ответственность

Грузовое судно, плавающее под флагом Греции и принадлежащее США, сообщило о ракетной атаке в Аденском заливе и призвало к военной помощи, по данным британской компании морской безопасности Ambrey. В то же время экипаж еще одного коммерческого судна в Аденском заливе покинул судно после атаки, ответственность за которую взяли на себя хуситы, пишет УНН со ссылкой на Sky News и BBC News.

Детали

Экипаж судна, плавающего под флагом Греции и принадлежащего США, не пострадал в результате инцидента, произошедшего в 93 морских милях к востоку от Адена, Йемен, говорится в сообщении Ambrey.

Кроме того, в Управление морских торговых операций Соединенного Королевства, как сообщается, поступило сообщение о взрыве вблизи корабля к востоку от Йемена.

Это произошло после того, как йеменские хуситы заявили, что они нанесли "катастрофический ущерб" британскому кораблю в Аденском заливе и что он рискует затонуть.

Военный представитель хуситов заявил, что грузовое судно Rubymar, зарегистрированное в Великобритании и плавающее под флагом Белиза, рискует затонуть после попадания ракеты, пишет BBC News.

Как сообщает BBC News со ссылкой на данные властей, экипаж коммерческого судна в Аденском заливе покинул судно после атаки, ответственность за которую взяло на себя йеменское движение хуситов.

Так, агентство морских торговых операций Великобритании сообщило, что неназванное судно было брошено у берегов Йемена после того, как оно было повреждено взрывом.

Lloyd's List Intelligence сообщила, что Rubymar был поражен двумя ракетами.

Дополнение

Хуситы, поддерживаемые Ираном, с середины ноября совершили десятки ракетных атак и атак беспилотников на коммерческие суда в Красном море и Аденском заливе, что, по их словам, является демонстрацией поддержки палестинцев в войне между Израилем и ХАМАС в секторе Газа.

Атаки побудили многие судоходные компании прекратить использование важнейшего водного пути, на который приходится около 12% мировой морской торговли.

В ответ на это в прошлом месяце американские и британские войска начали наносить воздушные удары по целям на западе Йемена, контролируемом хуситами, указывает BBC.

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