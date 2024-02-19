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ЕС начинает военную операцию в Красном море

ЕС начинает военную операцию в Красном море

Киев  •  УНН

19 февраля 2024, 11:10  •  10813 просмотра

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ЕС начинает военно-морскую операцию под названием "Aspides" для обеспечения свободы судоходства в Красном море и реагирования на нападения боевиков-хуситов в Йемене.

Военно-морские силы ЕС начинают операцию против йеменских хуситов в Красном море. Об этом сообщила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в социальной сети Х, информирует УНН.

Я приветствую сегодняшнее решение начать операцию Военно-морских сил ЕС "Aspides". Европа обеспечит свободу судоходства в Красном море, работая вместе с нашими международными партнерами.

- написала Урсула фон дер Ляйен. 

По ее словам, кроме реагирования на кризис, военная операция - это шаг к усилению европейского присутствия на море для защиты европейских интересов.

Дополнение

Как отмечает DPA, военно-морская миссия,  предусматривает отправку европейских военных кораблей и бортовых систем раннего предупреждения в Красное море, Аденский залив и окружающие воды.

Суда "Aspides" будут иметь приказ только стрелять по боевикам, если они нападут первыми. Оперативное командование будет находиться в греческом городе Лариса.

Контекст

Боевики-хуси из Йемена атаковали корабли в регионе, как они говорят, в ответ на военные действия Израиля в секторе Газа.

Из-за нападений хуситов страдает экономика Европейского союза.  В четверг комиссар ЕС по экономике Паоло Джентилиони заявил журналистам, что "в связи с изменением маршрута судоходства через Красное море время доставки грузов между Азией и ЕС увеличилось на 10-15 дней, а стоимость этих грузов возросла примерно на 400 %".

Прибыль от Суэцкого канала упала почти вдвое из-за атак хуситов - Bloomberg5 февраля 2024, 08:52 • 25537 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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