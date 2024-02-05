Прибыль от Суэцкого канала упала почти вдвое из-за атак хуситов - Bloomberg

Доходы Египта от Суэцкого канала в январе упали почти вдвое из-за нападений йеменских хуситов на суда в Красном море. Крупные судоходные компании стали избегать этого водного пути. Об этом сообщил глава администрации Суэцкого канала Усама Раби, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

По словам главы Осамы Раби, в прошлом месяце доход составил около 428 млн долл. США, тогда как за тот же период в 2023 году он составлял 804 млн долл. По его словам, количество судов, проходящих через Суэцкий канал, сократилось на 36%.

Суэцкий канал является кратчайшим морским путем между Азией и Европой, а также важным источником поступления иностранной валюты для Египта, в прошлом году канал принес стране прибыль в около 10,25 млрд долл. США.

До начала атак йеменских хуситов на суда в Красном море в конце прошлого года, Египет работал над расширением водного пути в Суэцком канале.

Отмечается, что ряд судоходных компаний, в частности, такие гиганты как A.P. Moller - Maersk A/S и Hapag-Lloyd AG, решили перенаправлять свои суда в обход Африки.

Напомним

Поддерживаемые Ираном хуситы в Йемене, которые начали атаковать торговые суда в ответ на конфликт в Газе, не ослабевают даже после того, как США и их союзники начали авиаудары 12 января, чтобы сдержать их.

Йеменские хуситы атаковали беспилотниками военный корабль США и коммерческие суда Израиля в Красном море - Associated Press