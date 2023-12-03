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Йеменские хуситы атаковали беспилотниками военный корабль США и коммерческие суда Израиля в Красном море - Associated Press

Киев  •  УНН

03 декабрь 2023, 18:25  •  12828 просмотра

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Пентагон подтвердил ЗМЫ, что американский военный корабль USS Carney и несколько коммерческих судов подверглись нападению в Красном море. Атаковать их могли хуситы из Йемена.

Пентагон заявляет, что военный корабль США и коммерческие суда подверглись атаке в Красном море. Об этом со ссылкой на Associated Press пишет УНН.

Детали

Издание приводит сообщение Пентагона о том, что американский военный корабль и несколько коммерческих судов подверглись нападению в воскресенье в Красном море.

Нам известны сообщения о нападениях на военный корабль США "Карни" и коммерческие суда в Красном море, и мы предоставим информацию по мере ее поступления

- заявили в Пентагоне агентству Associated Press.

"Карни" - эсминец типа "Арли Берк". Остается неясным, какой ущерб, если таковой имеется, понесли суда в результате атак.

Представители йеменских хуситов также признали, что атаковали два израильских корабля - Unity Explorer и Number Nine, с помощью вооруженного беспилотника и морской ракеты.

Это нападение означает серьезную эскалацию серии морских атак на Ближнем Востоке, связанных с войной между Израилем и ХАМАСом.

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Анастасия Рябоконь

Анастасия Рябоконь

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