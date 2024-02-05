Прибуток від Суецького каналу впав майже вдвічі через атаки хуситів - Bloomberg
Київ • УНН
У січні доходи від Суецького каналу скоротилися майже вдвічі через напади єменських хуситів на судна в Червоному морі, що змусило великі судноплавні компанії уникати цього водного шляху.
Доходи Єгипту від Суецького каналу у січні впали майже вдвічі через напади єменських хуситів на судна у Червоному морі. Великі судноплавні компанії стали уникати цього водного шляху. Про це повідомив голова адміністрації Суецького каналу Усама Рабі, повідомляє Bloomberg, пише УНН.
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За словами глави Осами Рабі, минулого місяця дохід склав близько 428 млн дол. США, тоді як за той самий період у 2023 році він становив 804 млн дол. За його словами, кількість суден, що проходять через Суецький канал, скоротилася на 36%.
Суецький канал є найкоротшим морським шляхом між Азією та Європою, а також важливим джерелом надходження іноземної валюти для Єгипту, торік канал приніс країні прибуток у близько 10,25 млрд дол. США.
До початку атак єменських хуситів на судна у Червоному морі наприкінці минулого року, Єгипет працював над розширенням водного шляху в Суецькому каналі.
Зазначається, що ряд судноплавних компаній, зокрема, такі гіганти як A.P. Moller - Maersk A/S і Hapag-Lloyd AG, вирішили перенаправляти свої судна в обхід Африки.
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Єменські хусити атакували безпілотниками військовий корабель США та комерційні судна Ізраїлю в Червоному морі - Associated Press03.12.23, 20:25 • 28078 переглядiв