США та Британія завдали ударів по хуситах у Ємені
Київ • УНН
Сили США і Великої Британії завдали авіаударів по об'єктах хуситів в Ємені, вразивши райони Ходейди і Сани на тлі збільшення кількості нападів хуситів на міжнародне судноплавство.
Американські та британські літаки військово-повітряних сил у ніч на п’ятницю завдали ударів по цілях, пов’язаних із повстанцями-хуситами в Ємені. Про це пише Reuters з посиланням на чотирьох американських чиновників, передає УНН.
Деталі
Зазначається, що сильні вибухи сталися, зокрема, у порту Ходейда та в столиці країни Сані.
Контекст
З початку війни 7 жовтня між Ізраїлем і ХАМАС повстанці Хуси, які знаходяться поблизу Ірану та контролюють значну частину Ємену, посилили напади в Червоному морі, щоб перешкодити міжнародному морському сполученню.
Вони стверджують, що діють у солідарності з палестинцями в Газі.
Times: цієї ночі Британія та США завдадуть ударів по позиціях хуситів у Ємені12.01.24, 01:30 • 27201 перегляд