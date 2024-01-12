Times: цієї ночі Британія та США завдадуть ударів по позиціях хуситів у Ємені
Київ • УНН
За інформацією видання, британський прем'єр Ріші Сунак повідомив членів свого кабміну про "неминуче військове втручання сьогодні ввечері"
США та Велика Британія завдадуть ударів з повітря по військових об'єктах хуситів в Ємені в ніч на 12 січня. Про це пише The Times, передає УНН.
Деталі
Зазначається, що Ріші Сунак санкціонував британські авіаудари по військових позиціях хуситів у Ємені, щоб відбити атаки підтримуваних Іраном повстанців на кораблі в Червоному морі.
Очікується, що Велика Британія приєднається до США та інших союзників у виконанні місії. Напади хуситів серйозно порушили міжнародну торгівлю на тому, що є ключовим маршрутом між Європою та Азією.
Прем'єр-міністр скликав екстрене засідання кабінету міністрів на 19:45, щоб поінформувати міністрів про британську військову участь.
Доповнення
У відповідь на повідомлення ЗМІ про можливий напад, лідер підтримуваного Іраном угруповання хуситів Абдул-Малік аль-Хуті заявив у четвер, що в разі удару хусити дадуть відсіч, що означає, що будь-який конфлікт у Червоному морі буде розширеним.
Будь-яка американська атака не залишиться без відповіді. Відповідь буде більшою, ніж атака, яка була здійснена з використанням 20 безпілотників і кількох ракет
ВМС Британії та США спільними зусиллями відбили найбільшу атаку хуситів у Червоному морі 10.01.24, 14:09 • 87159 переглядiв