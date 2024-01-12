Times: этой ночью Британия и США нанесут удары по позициям хуситов в Йемене

США и Великобритания нанесут удары с воздуха по военным объектам хуситов в Йемене в ночь на 12 января. Об этом пишет The Times, передает УНН.

Детали

Отмечается, что Риши Сунак санкционировал британские авиаудары по военным позициям хуситов в Йемене, чтобы отразить атаки поддерживаемых Ираном повстанцев на корабли в Красном море.

Ожидается, что Великобритания присоединится к США и другим союзникам в выполнении миссии. Нападения хуситов серьезно нарушили международную торговлю на том, что является ключевым маршрутом между Европой и Азией.

Премьер-министр созвал экстренное заседание кабинета министров на 19:45, чтобы проинформировать министров о британском военном участии.

Дополнение

В ответ на сообщения СМИ о возможном нападении, лидер поддерживаемой Ираном группировки хуситов Абдул-Малик аль-Хути заявил в четверг, что в случае удара хуситы дадут отпор, что означает, что любой конфликт в Красном море будет расширенным.

Любая американская атака не останется без ответа. Ответ будет больше, чем атака, которая была осуществлена с использованием 20 беспилотников и нескольких ракет сказал аль-Хути в телеобращении.

ВМС Британии и США совместными усилиями отразили масштабную атаку хуситов в Красном море