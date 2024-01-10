ВМС Британии и США совместными усилиями отразили масштабную атаку хуситов в Красном море

Корабли Военно-морского флота Соединенных Штатов и Королевского Военно-морского флота Великобритании отбили массированную атаку хуситов на гражданские суда в Красном море. Об этом сообщает Центральное командование США и министр обороны Великобритании, передает УНН.

Детали

Хуситы совершили атаку 9 января, примерно в 21:15. Сообщается, что они применили 18 иранских дронов-камикадзе, две противокорабельные ракеты и одну противокорабельную баллистическую ракету.

Атака осуществлялась из подконтрольных хуситам районов Йемена в направлении международных судоходных путей, по которым проходили десятки торговых судов.

Речь идет о свободе судоходства: Британия предостерегает хуситов от дальнейших атак на корабли в Красном море

Для перехвата воздушных целей с авианосца Dwight D. Eisenhower подняли палубные истребители F/A-18 Hornet.

Также по целям отработали зенитные системы эсминцев класса Arleigh Burke: в отражении атаки были задействованы USS Gravely, USS Laboon и USS Mason.

Хуситы будут нести ответственность за последствия, если они будут продолжать угрожать жизни людей, мировой экономике или свободному потоку торговли на критически важных водных путях региона - подчеркнули в Центральном командовании США.

Дополнение

Со стороны Королевских ВМФ Великобритании был задействован эсминец HMS Diamond.

Министр обороны Британии Грант Шаппс заявил в Twitter (X), что это самая массированная на сегодня атака поддерживаемых Ираном хуситов в Красном море

Напомним,

Глобальная коалиция призывает хуситов прекратить атаки в Красном море и освободить пленных. В США отмечают, что нападения йеменских хуситов являются "глобальным вызовом"

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