США потопили три лодки хуситов в Красном море

Небольшие лодки хуситов атаковали торговое судно и вертолеты ВМС США в южной части Красного моря. Вертолеты США открыли ответный огонь и потопили три из четырех лодок. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Центральное командование США.

Детали

Отмечается, что 31 декабря контейнеровоз MAERSK HANGZHOU подал второй сигнал бедствия менее чем за 24 часа, сообщив, что его атаковали четыре малые лодки хуситов, которых поддерживает Иран.

Небольшие лодки, прибывшие из районов, контролируемых хуситами в Йемене, обстреляли экипаж и из стрелкового оружия MAERSK HANGZHOU, подойдя на 20 метров от судна, и попытались подняться на борт судна.

Контрактная группа охраны на MAERSK HANZGHOU открыла ответный огонь. Американские вертолеты USS EISENHOWER (CVN 69) и GRAVELY (DDG 107) ответили на сигнал бедствия, и во время передачи словесного сигнала малым лодкам, малые лодки обстреляли вертолеты США с вооруженным экипажем и стрелковым оружием. Вертолеты ВМС США открыли ответный огонь в порядке самообороны, потопив три из четырех небольших лодок и убив экипаж. Четвертая лодка покинула район - говорится в сообщении.

Сообщается, что не был поврежден личный состав США или оборудование.

Дополнение

Ранее сообщалось, что США 30 декабря сбили две противокорабельные баллистические ракеты, выпущенные из районов, контролируемых хуситами в Йемене, в сторону контейнеровоза в южной части Красного моря.