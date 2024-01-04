Речь идет о свободе судоходства: Британия предостерегает хуситов от дальнейших атак на корабли в Красном море

Если хуситы не прекратят нападения на торговые суда в Красном море, то международное сообщество будет вынуждено принять ответные меры. Об этом в комментарии журналистам заявил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон, сообщает Reuters, передает УНН.

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Это незаконно. Это не касается Газы, это не касается Израиля. Речь идет о свободе судоходства. Речь идет о способности кораблей перевозить свой груз. Мировая экономика, каждая экономика пострадает, если корабли будут продолжать подвергаться нападениям таким незаконным и неприемлемым способом. И эти атаки должны быть прекращены или будут приняты меры - заявил британский чиновник.

Международное сообщество требует прекратить атаки йеменских хуситов на судна в Красном море

В то же время Кэмерон отказался уточнить, какие действия предпримет Британия и отправит ли она больше кораблей ВМС в регион.

Напомним,

Великобритания готова нанести удар по хуситам в Красном море для защиты судоходства. В частности, рассматривается возможность переброски фрегата HMS "Ланкастер" в регион.