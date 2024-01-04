Йдеться про свободу судноплавства: Британія застерігає хуситів від подальших атак на кораблі у Червоному морі

Якщо хусити не припинять напади на торгові судна у Червоному морі, то міжнародна спільнота буде вимушена вжити заходи у відповідь. Про це в коментарі журналістам заявив міністр закордонних справ Британії Девід Кемерон, повідомляє Reuters, передає УНН.

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Це незаконно. Це не стосується Гази, це не стосується Ізраїлю. Йдеться про свободу судноплавства. Йдеться про здатність кораблів перевозити свій вантаж. Світова економіка, кожна економіка постраждає, якщо кораблі продовжуватимуть зазнавати нападів у такий незаконний і неприйнятний спосіб. І ці атаки мають бути припинені або будуть вжиті заходи