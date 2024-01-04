Йдеться про свободу судноплавства: Британія застерігає хуситів від подальших атак на кораблі у Червоному морі
Київ • УНН
У МЗС Британії наголошують, що будуть вимушені вжити заходів, якщо хусити не припинять напади на торгові кораблі у Червоному морі.
Якщо хусити не припинять напади на торгові судна у Червоному морі, то міжнародна спільнота буде вимушена вжити заходи у відповідь. Про це в коментарі журналістам заявив міністр закордонних справ Британії Девід Кемерон, повідомляє Reuters, передає УНН.
Деталі
Це незаконно. Це не стосується Гази, це не стосується Ізраїлю. Йдеться про свободу судноплавства. Йдеться про здатність кораблів перевозити свій вантаж. Світова економіка, кожна економіка постраждає, якщо кораблі продовжуватимуть зазнавати нападів у такий незаконний і неприйнятний спосіб. І ці атаки мають бути припинені або будуть вжиті заходи
Міжнародна спільнота вимагає припинити атаки єменських хуситів на судна у Червоному морі03.01.24, 23:40 • 42326 переглядiв
Водночас Кемерон відмовився уточнити, які дії вживе Британія і чи відправить вона більше кораблів ВМС у регіон.
Нагадаємо
Велика Британія готова завдати удару по хуситах у Червоному морі для захисту судноплавства. Зокрема, розглядається можливість перекидання фрегата HMS "Ланкастер" в регіон.