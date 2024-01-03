Міжнародна спільнота вимагає припинити атаки єменських хуситів на судна у Червоному морі

Припинити напади на торгівельні кораблі у Червоному морі та звільнити усі незаконно затримані судна й їхні екіпажі вимагає від єменських хуситів світова спільнота. Про це йдеться у спільній заяві урядів Сполучених Штатів, Австралії, Бахрейну, Бельгії, Канади, Данії, Німеччини, Італії, Японії, Нідерландів, Нової Зеландії, Сінгапуру та Сполученого Королівства опублікованої на сайті Білого Дому, передає УНН.

ми закликаємо до негайного припинення цих незаконних нападів і звільнення незаконно затриманих суден і екіпажів. Хусити нестимуть відповідальність за наслідки, якщо вони продовжуватимуть загрожувати життю, світовій економіці та вільному руху торгівлі в критично важливих водних шляхах регіону. Ми залишаємося відданими міжнародному порядку, заснованому на правилах, і сповнені рішучості притягнути зловмисників до відповідальності за незаконні захоплення та напади.

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Напади єменських хуситів на комерційне судно загрожують "навігаційним правам і свободам" у Червоному морі та є "глобальним викликом", який вимагає "глобальної відповіді", заявили Сполучені Штати на засідання Ради Безпеки ООН у середу. Зокрема, представник США в ООН Кріс Лу вважає, що ситуація в Червоному морі знаходиться на переломній точці.

Під час засідання ради трохи більше двох тижнів тому багато делегацій висловили думку про те, що рада зобов’язана допомогти забезпечити безперешкодний вільний потік законного транзиту через Червоне море. Сьогодні, у світлі широкої підтримки ради, Сполучені Штати вважають, що ми перебуваємо на переломній точці.

Він таокж наголосив, що ці атаки мають серйозні наслідки для морської безпеки, міжнародного судноплавства та торгівлі, а також підривають крихку гуманітарну ситуацію в Ємені, шкодячи здатності міжнародної спільноти надати допомогу більш ніж 21 мільйону людей, які її потребують.

Кріс Лу також звинуватив Іран у сприяні нападам хуситів. Та водночас закликав аби усі держави-учасниці дотримувались резолюції ООН.

Іран допомагав таким операціям хуситів, з 2015 року він передав передові систем озброєння для хуситів, включаючи безпілотні літальні системи, крилаті ракети наземного нападу та балістичні ракети, які використовуються для нападів на морські судна… Ми також знаємо, що Іран брав активну участь у плануванні операцій проти комерційних суден у Червоному морі. Сполучені Штати не прагнуть конфронтації з Іраном. Іран тут має вибір. Він може продовжувати свій поточний курс або може відмовитися від підтримки, без якої хуситам було б важко ефективно відслідковувати та завдавати ударів по комерційних суднах, що проходять судноплавними шляхами через Червоне море та Аденську затоку.